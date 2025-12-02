  1. Суд инфо

ВСП внесет Зеленскому представление о назначении трех судей

13:18, 2 декабря 2025
Владимиру Зеленскому внесут представление о назначении двух судей в апелляционные суды и одного судьи — в местный суд.
ВСП внесет Зеленскому представление о назначении трех судей
Следите за актуальными новостями в соцсетях SUD.UA

Высший совет правосудия 2 декабря принял решение внести Президенту Украины Владимиру Зеленскому представления о назначении двух судей на должности в апелляционные суды и одного судьи — на должность в местный суд, а именно:

Кульчий Инны Николаевны — на должность судьи Северо-западного апелляционного хозяйственного суда;

Пивовар Ирины Викторовны — на должность судьи Первого апелляционного административного суда;

Ремезок Анастасии Юрьевны — на должность судьи Александрийскогогородского районного суда Кировоградской области.

Ранее Высший совет правосудия сообщал о принятии решения о внесении представлений Президенту Украины Владимиру Зеленскому о назначении четырех судей на должности в апелляционные суды.

Добавим, в течение января – октября 2025 года Высший совет правосудия принял решения о внесении Президенту Украины Владимиру Зеленскому представления о назначении 110 кандидатов на должности судей, из них:

  • в местные общие суды — 52 судьи;
  • в местные хозяйственные суды — 3 судьи;
  • в местные административные суды — 1 судью;
  • в апелляционные общие суды — 15 судей;
  • в апелляционные хозяйственные суды — 18 судей;
  • в апелляционные административные суды — 19 судей;
  • в Высший антикоррупционный суд — 2 судьи.

Подписывайтесь на наш Тelegram-канал t.me/sudua и на Google Новости SUD.UA, а также на наш VIBER, страницу в Facebook и в Instagram, чтобы быть в курсе самых важных событий.

суд судья назначение ВСП Владимир Зеленский

Читайте также

XX съезд судей Украины – онлайн-трансляция – день первый

Лента новостей

Блоги
Публикации
В Украине могут продлить срок на оцифровку трудовых книжек

Через войну оцифровку трудовых книжек могут продлить, чтобы не допустить потери данных о трудовом стаже украинцев.

Исковая давность не будет применяться к негаторным искам – в Раде зарегистрировали законопроект

Законопроект № 14260 предлагает расширить перечень случаев, на которые не распространяется исковая давность, — и таким образом изменить подходы к защите прав в гражданских спорах.

В Украине введут судебную неустойку: что это такое и как ее отграничить от других правовых институтов

Депутаты предлагают закрепить новую модель принуждения к исполнению судебных решений — судебную неустойку европейского образца.

С 1 января 2026 года в Украине изменятся соцвыплаты, нотариат, рынок недвижимости и правила трудоустройства

Правовые нововведения с 1 января 2026: что меняется.

Верховный Суд отказал в перерасчете пенсии судье в отставке на сумму почти две тысячи за каждый месяц

Верховный Суд рассмотрел спор о пожизненной ежемесячной выплате, которую получает истец как судья в отставке.

Контакты
О нас

© 2010-2025 «Судебно-юридическая газета». Все права защищены. Использование материалов сайта только при гиперссылке на «Судебно-юридическую газету» не ниже первого абзаца. Перепечатка, копирование или воспроизведение содержательных частей авторских материалов «Судебно-юридической газеты» без ссылки на SUD.UA в любом виде строго запрещена. Идентификатор медиа – R40-02154.

Судебно-юридическая газета

Адрес редакции: 01001, г. Киев, бульвар Тараса Шевченка, 1
Тел/факс: (044) 235-91-41, 287-37-74
E-mail: [email protected]