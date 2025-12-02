ВРП внесе Зеленському подання про призначення трьох суддів

Володимиру Зеленському внесуть подання про призначення двох суддів на посади до апеляційних судів та одного судді на посаду до місцевого суду.

Вища рада правосуддя 2 грудня ухвалила рішення про внесення подань Президентові України Володимиру Зеленському про призначення двох суддів на посади до апеляційних судів та одного судді на посаду до місцевого суду, а саме:

Кульчій Інни Миколаївни – на посаду судді Північно-західного апеляційного господарського суду;

Пивовар Ірини Вікторівни – на посаду судді Першого апеляційного адміністративного суду.

Ремезок Анастасії Юріївни – на посаду судді Олександрійського міськрайонного суду Кіровоградської області.

Раніше Вища рада правосуддя повідомляла про ухвалення рішення про внесення подань Президенту України Володимиру Зеленському про призначення чотирьох суддів на посади до апеляційних судів.

Додамо, упродовж січня – жовтня 2025 року Вища рада правосуддя ухвалила рішення про внесення Президентові України Володимиру Зеленському подання про призначення 110 кандидатів на посади суддів, з них:

до місцевих загальних судів — 52 суддів;

до місцевих господарських судів — 3 суддів;

до місцевих адміністративних судів — 1 суддю;

до апеляційних загальних судів – 15 суддів;

до апеляційних господарських судів – 18 суддів;

до апеляційних адміністративних судів – 19 суддів;

до Вищого антикорупційного суду – 2 суддів.

