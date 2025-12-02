  1. Суд інфо

ВРП внесе Зеленському подання про призначення трьох суддів

13:18, 2 грудня 2025
Володимиру Зеленському внесуть подання про призначення двох суддів на посади до апеляційних судів та одного судді на посаду до місцевого суду.
ВРП внесе Зеленському подання про призначення трьох суддів
Слідкуйте за актуальними новинами у соцмережах SUD.UA

Вища рада правосуддя 2 грудня ухвалила рішення про внесення подань Президентові України Володимиру Зеленському про призначення двох суддів на посади до апеляційних судів та одного судді на посаду до місцевого суду, а саме:

Кульчій Інни Миколаївни – на посаду судді Північно-західного апеляційного господарського суду;

Пивовар Ірини Вікторівни – на посаду судді Першого апеляційного адміністративного суду.

Ремезок Анастасії Юріївни – на посаду судді Олександрійського міськрайонного суду Кіровоградської області.

Раніше Вища рада правосуддя повідомляла про ухвалення рішення про внесення подань Президенту України Володимиру Зеленському про призначення чотирьох суддів на посади до апеляційних судів.

Додамо, упродовж січня – жовтня 2025 року Вища рада правосуддя ухвалила рішення про внесення Президентові України Володимиру Зеленському подання про призначення 110 кандидатів на посади суддів, з них:

  • до місцевих загальних судів — 52 суддів;
  • до місцевих господарських судів — 3 суддів;
  • до місцевих адміністративних судів — 1 суддю;
  • до апеляційних загальних судів – 15 суддів;
  • до апеляційних господарських судів – 18 суддів;
  • до апеляційних адміністративних судів – 19 суддів;
  • до Вищого антикорупційного суду – 2 суддів.

Підписуйтесь на наш Telegram-канал t.me/sudua та на Google Новини SUD.UA, а також на наш VIBER, сторінку у Facebook та в Instagram, щоб бути в курсі найважливіших подій.

суд суддя призначення ВРП Володимир Зеленський

Читайте також

XX з’їзд суддів України – онлайн-трансляція – день перший

Стрічка новин

Блоги
Публікації
Робота для іноземців в Україні по-новому – як законодавці хочуть скасувати старі дозволи та ввести єдиний документ

Наразі у Верховній Раді України зареєстровано одразу два законопроєкти які мають суттєво змінити правила працевлаштування іноземців та осіб без громадянства.

Місцеве самоврядування: п’ять кроків, які мають забезпечити реформи децентралізації

У Бучі обговорили реформи, які потрібно пройти Україні на шляху євроінтеграції та децентралізації влади.

Власник зможе вимагати демонтаж самобуду навіть, коли його не позбавлено володіння майном – законопроект

Законопроєкт №14259 пропонує системне уточнення механізмів захисту права власності у випадках, коли власника не позбавляють володіння, але його правомочності фактично порушуються.

В Україні можуть продовжити строк на оцифрування трудових книжок

Через війну оцифрування трудових книжок можуть продовжити, щоб не втратити дані про трудовий стаж українців.

Позовна давність не діятиме для негаторних позовів – у Раді зареєстрували законопроект

Законопроєкт № 14260 пропонує розширити перелік випадків, на які не поширюється позовна давність — і таким чином змінити принципи захисту прав у цивільних справах.

Контакти
Про нас

© 2010-2025 «Судово-юридична газета». Всі права захищено. Використання матеріалів сайту лише за умови гіперпосилання на «Судово-юридичну газету» не нижче першого абзацу. Передрук, копіювання або відтворення змістовних частин авторських матеріалів «Судово-юридичної газети» без посилання на SUD.UA в будь-якому вигляді суворо заборонено. Ідентифікатор медіа - R40-02154.

Судово-юридична газета

Адреса редакції: 01001, м. Київ, бульвар Тараса Шевченка, 1
Тел/факс: (044) 235-91-41, 287-37-74
E-mail: [email protected]