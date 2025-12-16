Границы представительства интересов государства прокурором: судьи разъяснили ключевые позиции решения КСУ

Судьи ознакомили с содержанием Решения № 6-р(II)/2025 по делу по конституционной жалобе ООО относительно представительства прокурором интересов государства в суде.

Судьи Конституционного Суда Украины Александр Водянников, Виктор Городовенко и Галина Юровская провели онлайн-лекцию на тему «Представительство прокурором интересов государства в суде в контексте Решения Конституционного Суда Украины от 3 декабря 2025 года № 6-р(II)/2025».

Судьи ознакомили с содержанием Решения № 6-р(II)/2025 по делу по конституционной жалобе Общества с ограниченной ответственностью «Рейнир Бизнес Груп» относительно представительства прокурором интересов государства в суде. В этом контексте судьи пояснили обстоятельства дела, привели правовые позиции субъекта обращения, Президента Украины, Председателя Верховной Рады Украины, Генерального прокурора и акцентировали внимание на юридических позициях, изложенных в этом решении.

Как отмечалось, предметом конституционного контроля в данном деле были положения абзаца первого части третьей, абзацев первого, второго, третьего части четвертой статьи 23 Закона Украины «О прокуратуре».

Исследовав вопросы, поднятые в конституционной жалобе, Суд признал конституционными абзацы первый, второй, третий части четвертой статьи 23 Закона Украины «О прокуратуре» от 14 октября 2014 года № 1697–VII с изменениями, которыми определены порядок и условия осуществления прокурором представительства интересов гражданина или государства в суде.

В то же время Суд признал неконституционными отдельные положения абзаца первого части третьей статьи 23 Закона в той части, в которой они предоставляют прокурору возможность осуществлять представительство интересов государства в суде в связи с неосуществлением либо ненадлежащим осуществлением защиты этих интересов органом государственной власти, органом местного самоуправления либо иным субъектом властных полномочий, к компетенции которого отнесены соответствующие полномочия.

Судьи сосредоточили внимание на изменениях, произошедших в результате конституционной реформы 2016 года, согласно которым прокуратура утратила обособленный статус и была интегрирована в украинскую систему правосудия, ряд функций прокуратуры был отменен, а ряд — существенно изменен.

По результатам конституционной реформы 2016 года прокуратуре отведена приоритетная роль именно в сфере уголовного права. В то же время в Конституции Украины за прокуратурой сохранена отдельная функция вне этой сферы, однако сужен ее объем, а именно: до изменений — на прокуратуру была возложена функция представительства в суде интересов гражданина или государства в случаях, определенных законом, после изменений — эта функция установлена пунктом 3 части первой статьи 131-1 Конституции Украины как представительство интересов государства в суде в исключительных случаях и в порядке, определенных законом.

Судьи привели основные аргументы этого решения. Речь шла о том, что исключительные случаи касаются представительства интересов государства в суде лишь в исключительных, нетипичных по своей юридической природе обстоятельствах. Определение таких случаев является дискреционной компетенцией законодателя.

В решении Суд очертил перечень таких случаев, одновременно отметив, что законодатель не лишен возможности конкретизировать такой перечень для представительства прокурором интересов государства в суде. Суд подчеркнул, что эти случаи должны быть установлены законом для недопущения произвольного толкования или расширения пределов соответствующей функции прокуратуры, и быть объективно исключительными, четко ограниченными, сведенными к минимально необходимым, обусловленными особыми обстоятельствами и восприниматься сторонним наблюдателем не как общие правила, а именно как исключения. Суд обратил внимание на то, что прокурор не может быть уполномочен законами Украины самостоятельно инициировать поиск или осуществлять сбор информации вне пределов определенных законом процедур.

Докладчики также акцентировали внимание на том, что использованные в абзаце первом части третьей статьи 23 Закона формулировки «не осуществляет» и «ненадлежащим образом осуществляет» являются оценочными. Суд отметил, что поскольку законодательно не определены соответствующие случаи и критерии/признаки для их установления, прокурор получает дискрецию в части установления наличия оснований для представительства интересов государства в суде, пределы которой четко и понятно не определены Законом. Неопределенность в Законе пределов дискреции для прокурора и суда влечет за собой возможность руководствоваться этими органами фактически лишь собственным субъективным пониманием того, что означает «не осуществляет» или «ненадлежащим образом осуществляет». Таким образом, Суд констатировал, что отдельные положения абзаца первого части третьей статьи 23 Закона не соответствуют требованию юридической определенности как составляющей конституционного принципа верховенства права.

Судьи также проинформировали, что количество начатых дел относительно представительства прокуратурой интересов государства в суде, не связанных с уголовным производством, ежегодно растет. Пояснили, почему Суд отсрочил утрату силы признанных неконституционными положений Закона. Ознакомили с решениями ЕСПЧ, выводами Консультативного совета европейских прокуроров («Роль прокуратуры вне сферы уголовного права»), Венецианской комиссии относительно полномочий прокуроров, рекомендациями государствам-членам Совета Европы и т. д.

