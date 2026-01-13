Судью Верховного Суда Михаила Грицива уволили в отставку

Высший совет правосудия уволил в отставку судью Верховного Суда Михаила Грицива.

Во вторник, 13 января, Высший совет правосудия принял решение об увольнении в отставку судьи Верховного Суда Михаила Грицива в связи с подачей им заявления об отставке.

После получения образования по специальности «Правоведение» Михаил Грицив работал в прокуратуре Львовской области.

В 1990 году занял должность народного судьи Ленинского районного народного суда г. Львова, а с 1991 по 1998 год был судьей Галицкого районного суда г. Львова.

В течение 1998–2001 годов Михаил Иванович — судья Львовского областного суда, а следующие 6 лет он посвятил работе в Апелляционном суде Львовской области.

В 2007–2016 годах — судья, заместитель секретаря Судебной палаты по уголовным делам, секретарь Пленума Верховного Суда Украины.

Указом Президента Украины от 10 ноября 2017 года Михаил Грицив назначен судьей Верховного Суда в Кассационный административный суд.

В мае 2019 года он был избран судьей Большой Палаты ВС, а в мае 2022 года — переизбран судьей БП ВС на второй срок.

Также ВСП уволил в отставку Самчишину Нину Васильевну с должности судьи Николаевского апелляционного суда.

