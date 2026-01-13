Суддю Верховного Суду Михайла Гриціва звільнили у відставку

Вища рада правосуддя звільнила у відставку суддю Верховного Суду Михайла Гриціва.

Фото: court.gov.ua

У вівторок, 13 січня, Вища рада правосуддя ухвалила рішення про звільнення у відставку судді Верховного Суду Михайла Гриціва у зв’язку з поданням заяви про відставку.

Після здобуття освіти за спеціальністю «Правознавство» Михайло Гриців працював у прокуратурі Львівської області.

У 1990 році обійняв посаду народного судді Ленінського районного народного суду м. Львова, а з 1991 року по 1998 рік був суддею Галицького районного суду м. Львова.

Протягом 1998–2001 років Михайло Іванович – суддя Львівського обласного суду, а наступні 6 років він присвятив роботі в Апеляційному суді Львівської області.

Упродовж 2007–2016 років – суддя, заступник секретаря Судової палати у кримінальних справах, секретар Пленуму Верховного Суду України.

Указом Президента України від 10 листопада 2017 року Михайло Гриців призначений суддею Верховного Суду у Касаційному адміністративному суді.

У травні 2019 року його обрано суддею Великої Палати ВС, а в травні 2022 року – переобрано суддею ВП ВС на другий строк.

Також ВРП звільнила у відставку Самчишину Ніну Василівну з посади судді Миколаївського апеляційного суду.

