  В Украине

В НАПК объяснили, почему не публиковали информацию о проверке декларации Андрея Ермака

11:27, 20 марта 2026
В агентстве прокомментировали информацию об обнародовании результатов полной проверки деклараций экс-руководителя Офиса Президента Украины.
Национальное агентство по вопросам предотвращения коррупции прокомментировало распространенную информацию о якобы неправомерном отсутствии публикации данных о начале и результате полной проверки декларации бывшего руководителя Офиса Президента Украины Андрея Ермака.

В ведомстве пояснили, что полная проверка декларации была начата 3 февраля 2025 года. Должностное лицо получило соответствующее уведомление в личном кабинете Реестра деклараций в тот же день.

В НАПК отметили, что в тот же день получили письмо от государственного органа о необходимости осуществлять меры финансового контроля в отношении субъекта декларирования с соблюдением ограничений распространения доступа к такой информации в связи с применением к нему мер защиты.

Таким образом, это письмо стало основанием для неразглашения информации о начале проверки на сайте НАПК.

Также в НАПК отметили, что в ходе проведения проверки обращались в правоохранительные органы, в том числе в Национальное антикоррупционное бюро Украины, Офис Генерального прокурора, Национальную полицию Украины, которые сообщили об отсутствии информации, которая может быть использована для проведения проверки.

«16 мая 2025 года НАПК завершило проверку по имеющимся данным. По результатам проверки установлено декларирование неточных сведений, признаков декларирования недостоверных сведений, незаконного обогащения или необоснованных активов не установлено. Материалы от правоохранительных органов, которые могли бы стать основанием для проведения повторной полной проверки, в НАПК не поступали. Справка не была опубликована на сайте НАПК из-за действия ограничений, указанных в письме, упомянутом выше», — пояснили в НАПК.

Справку о результатах проверки направили декларанту через электронный кабинет, с которой он ознакомился 20 мая 2025 года.

Оригинал экземпляра справки был направлен почтовой связью и вернулся в НАПК 4 июня 2025 года в связи с истечением срока хранения (в настоящее время находится в НАПК).

«После распространения в медиа информации об увольнении декларанта с должности НАПК инициативно обратилось в государственный орган, упомянутый выше, для получения информации, актуальны ли указанные ограничения. Получив ответ об их снятии, НАПК сразу опубликовало на своем официальном сайте информацию о проведенной полной проверке декларации, разместив соответствующую справку», — пояснили там.

В НАПК также добавили, что законодательство не обязывает публиковать информацию о начале полной проверки декларации, а порядок обнародования результатов регулируется соответствующим порядком.

Судебно-юридическая газета

