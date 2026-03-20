  В Україні

У НАЗК пояснили, чому не публікували інформацію про перевірку декларації Андрія Єрмака

11:27, 20 березня 2026
У агентстві прокоментували інформацію щодо оприлюднення результатів повної перевірки декларацій екскерівника Офісу Президента України.
Національне агентство з питань запобігання корупції прокоментувало поширену інформацію про начебто неправомірну відсутність публікації інформації про початок та результат повної перевірки декларації колишнього керівника Офісу Президента України Андрія Єрмака.

У відомстві пояснили, що повну перевірку декларації було розпочато 3 лютого 2025 року. Посадовець отримав відповідне повідомлення в особистому кабінеті Реєстру декларацій того ж дня.

У НАЗК зазначили, що того ж дня отримали лист від державного органу про необхідність здійснювати заходи фінансового контролю стосовно суб’єкта декларування із дотриманням обмежень поширення доступу до такої інформації через здійснення стосовно нього заходів захисту.

Таким чином, цей лист став підставою не оприлюднення інформації про початок перевірки на сайті НАЗК.

Також у НАЗК зазначили, що під час проведення перевірки звертались до правоохоронних органів, у тому числі Національного антикорупційного бюро України, Офісу Генерального прокурора, Національної поліції України, які повідомили про відсутність інформації, яка може бути використана для проведення перевірки. 

«16 травня 2025 року НАЗК завершило перевірку за наявними даними. За результатами перевірки встановлено декларування неточних відомостей, ознак декларування недостовірних відомостей, незаконного збагачення чи необґрунтованих активів не встановлено. Матеріали від правоохоронних органів, які би могли стати підставою для проведення повторної повної перевірки до НАЗК не надходили.  Довідка не була опублікована на сайті НАЗК через дію обмежень, зазначених у листі, згаданого вище», - пояснили у НАЗК.

Довідку про результати перевірки направили декларанту через електронний кабінет, з якою він ознайомився 20 травня 2025 року.

Оригінал примірника довідки був направлений поштовим зв’язком та повернувся до НАЗК 4 червня 2025 року у звʼязку із закінченням терміну зберігання (наразі знаходиться в НАЗК).

«Після поширення у медіа інформації про звільнення декларанта з посади НАЗК ініціативно звернулось до державного органу, згаданого вище, для отримання інформації чи є актуальними обмеження, зазначені вище. Отримавши відповідь про їх зняття, НАЗК одразу оприлюднило на своєму офіційному сайті інформацію про проведену повну перевірку декларації, розмістивши відповідну довідку», - пояснили там.

У НАЗК також додали, що закон не зобов’язує публікувати інформацію про початок повної перевірки декларації, а порядок оприлюднення результатів регулюється відповідним порядком.

Стрічка новин

