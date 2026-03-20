Патронатная служба для ветеранов: в Раде готовят новую систему реабилитации и адаптации военных после войны

11:45, 20 марта 2026
В Верховной Раде дорабатывают законопроект №9423 о создании государственной ветеранской патронатной службы, которая должна обеспечить комплексную систему реабилитации, адаптации и индивидуального сопровождения военных после возвращения к гражданской жизни.
После войны Украина столкнётся с возвращением большого количества военных к гражданской жизни. Это не только вопрос выплат или льгот, а полный процесс восстановления: лечение, психологическая помощь, трудоустройство, восстановление социальных связей и адаптация к новым условиям. Без системного подхода этот процесс может быть длительным и сложным.

Об этом заявил заместитель председателя Комитета по вопросам социальной политики и защиты прав Тарас Тарасенко во время первого заседания рабочей группы по доработке законопроекта №9423 о государственной ветеранской патронатной службе.

В Украине разрабатывают модель государственной ветеранской патронатной службы, которая должна обеспечить не формальный доступ к услугам, а реальное сопровождение после службы.

«Ключевой вопрос не в том, нужна ли такая служба, а в том, какой она должна быть. Мы должны отойти от фрагментарной помощи и перейти к целостной системе, в которой человек не теряется между различными институтами, а получает понятный и последовательный маршрут поддержки», — отметил депутат Тарасенко.

Законопроект, который Верховная Рада поддержала в первом чтении почти полтора года назад, сейчас дорабатывают с учётом изменений в ветеранской политике. За это время появились новые инструменты поддержки, в частности специалисты по сопровождению ветеранов, развитие сервисов и цифровых решений. Поэтому новая модель должна не дублировать эти механизмы, а объединить их.

«Мы не можем позволить себе создать ещё одну структуру, которая будет работать параллельно. Задача — собрать все существующие инструменты в единую систему, которая будет понятной для ветерана и действительно помогать, а не усложнять доступ к услугам», — поясняет Тарас Тарасенко.

Основа концепции — индивидуальный подход. Предполагается, что каждый ветеран будет иметь патронатного помощника, который оценивает потребности, формирует план адаптации и сопровождает взаимодействие с государственными учреждениями.

«Речь идёт не о консультации или информировании. Это об ответственности за результат. Человек должен понимать, что есть конкретный специалист, который помогает ему пройти этот путь — от лечения и реабилитации до трудоустройства и полноценного возвращения к жизни», — подчеркнул народный депутат.

Модель предусматривает поэтапную адаптацию — от первых месяцев после службы до полной интеграции в гражданскую жизнь. В то же время остаются открытыми вопросы масштаба системы, её целевой аудитории и распределения ролей между государством и гражданским сектором.

Напомним, «Судебно-юридическая газета» писала, что ещё в 2024 году Верховная Рада приняла за основу законопроект о государственной ветеранской патронатной службе №9423.

