  1. В Україні

Патронатна служба для ветеранів: у Раді готують нову систему реабілітації та адаптації військових після війни

11:45, 20 березня 2026
У Верховній Раді доопрацьовують законопроєкт №9423 про створення державної ветеранської патронатної служби, яка має забезпечити комплексну систему реабілітації, адаптації та індивідуального супроводу військових після повернення до цивільного життя.
Після війни Україна зіткнеться з поверненням великої кількості військових до цивільного життя. Це не лише питання виплат чи пільг, а повний процес відновлення: лікування, психологічна допомога, працевлаштування, відновлення соціальних зв’язків і адаптація до нових умов. Без системного підходу цей процес може бути тривалим і складним. 

Про це заявив заступник голови Комітету з питань соціальної політики та захисту прав Тарас Тарасенко під час першого засідання робочої групи з доопрацювання законопроєкту №9423 щодо державної ветеранської патронатної служби.

В Україні розробляють модель державної ветеранської патронатної служби, яка має забезпечити не формальний доступ до послуг, а реальний супровід після служби.

«Ключове питання не в тому, чи потрібна така служба, а в тому, якою вона має бути. Ми повинні відійти від фрагментарної допомоги та перейти до цілісної системи, в якій людина не губиться між різними інституціями, а отримує зрозумілий і послідовний маршрут підтримки», – зазначив депутат Тарасенко.

Законопроєкт, який Верховна Рада підтримала в першому читанні майже півтора року тому, зараз доопрацьовують з урахуванням змін у ветеранській політиці. За цей час з’явилися нові інструменти підтримки, зокрема фахівці із супроводу ветеранів, розвиток сервісів і цифрових рішень. Тому нова модель має не дублювати ці механізми, а об’єднати їх.

«Ми не можемо дозволити собі створити ще одну структуру, яка працюватиме паралельно. Завдання — зібрати всі наявні інструменти в єдину систему, яка буде зрозумілою для ветерана і реально допомагатиме, а не ускладнюватиме доступ до послуг», – пояснює Тарас Тарасенко.

Основа концепції — індивідуальний підхід. Передбачається, що кожен ветеран матиме патронатного помічника, який оцінює потреби, формує план адаптації та супроводжує взаємодію з державними установами.

«Йдеться не про консультацію чи інформування. Це про відповідальність за результат. Людина має розуміти, що є конкретний фахівець, який допомагає їй пройти цей шлях — від лікування і реабілітації до працевлаштування і повноцінного повернення до життя», – акцентував народний депутат.

Модель передбачає поетапну адаптацію — від перших місяців після служби до повної інтеграції в цивільне життя. Водночас залишаються відкритими питання масштабу системи, її цільової аудиторії та розподілу ролей між державою і громадським сектором.

Нагадаємо, «Судово-юридична газета» писала, що ще у 2024 році Верховна Рада прийняла за основу законопроєкт про державну ветеранську патронатну службу №9423. 

Верховна Рада України законопроект військові Україна війна військовослужбовці військова служба

