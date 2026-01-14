  1. Суд инфо
ВАКС взыскал в доход государства четверть акций Крюковского вагоностроительного завода российского бизнесмена Гамзалова

19:34, 14 января 2026
Активы принадлежали российскому бизнесмену и переданы государству в рамках санкций.
Фото: kvsz.com
Коллегия судей Высшего антикоррупционного суда удовлетворила иск Министерства юстиции Украины и применила к российскому бизнесмену Станиславу Гамзалову санкцию, предусмотренную пунктом 1-1 части первой статьи 4 Закона Украины «О санкциях». Об этом сообщили в ВАКС.

Суд постановил взыскать в доход государства активы бизнесмена, а именно 25% от общего количества акций ПАО «Крюковский вагоностроительный завод». Речь идет о 28 669 889 акциях номинальной стоимостью 21 502 416,75 грн. По данным суда, в отношении этих акций российский владелец мог совершать действия, тождественные по смыслу осуществлению права распоряжения ими.

Решение Высшего антикоррупционного суда вступит в законную силу после истечения срока подачи апелляционных жалоб всеми участниками дела, если апелляция не будет подана.

