  1. Суд инфо

ВККС рекомендовала назначить на должность одного судью

18:53, 26 января 2026
Юлию Бурзель рекомендовали назначить на должность судьи Яготинского районного суда Киевской области.
В понедельник, 26 января, на заседании Высшей квалификационной комиссии судей Украины в пленарном составе был рассмотрен вопрос о рекомендации Бурзель Юлии Валентиновны для назначения на должность судьи Яготинского районного суда Киевской области. Об этом сообщила ВККС.

Соответствие занимаемой должности судьи, назначенного на должность сроком на пять лет до вступления в силу Закона Украины «О внесении изменений в Конституцию Украины (относительно правосудия)», должно быть оценено в порядке, установленном законом.

В связи с подтверждением способности осуществлять правосудие в апелляционном суде общей юрисдикции считается такой, что подтвердила соответствие занимаемой должности, одна судья. Комиссия приняла решение рекомендовать Бурзель Юлию Валентиновну для назначения на должность судьи Яготинского районного суда Киевской области.

суд судья ВККС

