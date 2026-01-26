Судьи Верховного Суда обсудили обобщение дисциплинарной практики ВСП

Судья ВС Ольга Ступак подчеркнула, что обобщения дисциплинарной практики ВСП демонстрируют эволюцию подходов к квалификации дисциплинарных проступков, несмотря на неизменность законодательных оснований ответственности с 2017 года.

Фото: court.gov.ua

Следите за актуальными новостями в соцсетях SUD.UA

Судьи Большой Палаты Верховного Суда Александр Банасько, Олег Кривенда и судья ВС в Кассационном гражданском суде Ольга Ступак приняли участие в профессиональном обсуждении обобщений практики Высшего совета правосудия в дисциплинарных производствах в отношении судей за 2024 год. Об этом сообщил Верховный Суд.

Обобщения практики Высшего совета правосудия — это официальные аналитические документы, в которых ВСП систематизирует собственные решения по дисциплинарной ответственности судей и анализирует работу дисциплинарных органов.

Это мероприятие ВСП провела в третий раз, и оно призвано обеспечить единство подходов, предсказуемость и правильное применение законодательства. В центре дискуссии — пробелы законодательства, сроки рассмотрения дисциплинарных дел, вопросы квалификации дисциплинарных проступков и практика рассмотрения Большой Палатой Верховного Суда жалоб на решения Высшего совета правосудия, принятые по результатам рассмотрения жалобы на решение Дисциплинарной палаты ВСП.

Судья Верховного Суда Ольга Ступак подчеркнула, что обобщения дисциплинарной практики ВСП демонстрируют эволюцию подходов к квалификации дисциплинарных проступков, несмотря на неизменность законодательных оснований ответственности с 2017 года.

«Вопрос квалификации меняется, и это отражается как в обобщениях ВСП, так и в практике Большой Палаты Верховного Суда», — отметила она.

По словам судьи, дисциплинарные палаты ВСП и сам ВСП являются квазисудебными органами, а следовательно, в дисциплинарных производствах должны применяться общие принципы судопроизводства: состязательность, диспозитивность и запрет поворота к худшему.

Ольга Ступак обратила внимание на так называемые «каучуковые» нормы закона, которые позволяют Большой Палате ВС отменять решения ВСП из-за недостаточной мотивированности или неправильной квалификации даже при наличии формальных ссылок на основания ответственности.

Отдельно спикер подчеркнула недопустимость ситуаций, когда одно деяние квалифицируется сразу по нескольким составам дисциплинарного проступка без надлежащего обоснования, что, по ее убеждению, свидетельствует об ошибочной квалификации.

Среди проблемных вопросов — и сроки дисциплинарных производств. По словам судьи, рассмотрение дел по событиям 2016–2019 годов создает серьезные вызовы с точки зрения правовой определенности.

«Сейчас согласно нормам закона в первую очередь рассматриваются новые жалобы, но чем более длительными будут сроки рассмотрения дел по проступкам 2016, 2017, 2019 годов, тем больше нам придется объяснять, почему судью через десять лет привлекают к дисциплинарной ответственности», — отметила Ольга Ступак.

Судья Большой Палаты Верховного Суда Александр Банасько подчеркнул правильность идеи проведения обобщений дисциплинарной практики, отметив высокое качество обобщения дисциплинарной практики ВСП за 2017–2021 годы, и при этом отметил, что Верховный Суд также на постоянной основе осуществляет анализ судебной практики Большой Палаты Верховного Суда по делам об обжаловании решений, действий, бездействия ВСП, который размещен в соответствующем тематическом дайджесте.

В то же время судья привел статистические показатели рассмотрения Большой Палатой ВС жалоб на решения ВСП, анализ которых свидетельствует о росте количества таких жалоб в 2024–2025 годах, в частности в 2025 году на рассмотрение поступило около 60 таких жалоб.

По его словам, Большая Палата ВС отменяет решения ВСП лишь примерно в 30 % от количества рассмотренных жалоб.

Александр Банасько обратил внимание, что одной из наиболее распространенных оснований для отмены решений ВСП остается неправильная квалификация дисциплинарных проступков либо конкуренция нескольких составов дисциплинарных проступков.

«В случаях, когда одно противоправное деяние одновременно квалифицируется по нескольким составам дисциплинарного проступка и хотя бы с одним из них суд не соглашается, это уже является основанием для отмены решения ВСП даже при отсутствии спора относительно самого вида дисциплинарного взыскания», — пояснил судья.

Он также подчеркнул важность соблюдения принципа пропорциональности, в частности в делах, касающихся дисциплинарных проступков многолетней давности, отметив формирование Большой Палатой ВС общего подхода, согласно которому чем большей является продолжительность дисциплинарного производства, тем более убедительными должны быть основания для применения к судьям наиболее строгих дисциплинарных взысканий. Иными словами, чем больше продолжительность дисциплинарного производства, тем сильнее становится аргумент в пользу определенного смягчения вида или меры дисциплинарного взыскания, за исключением случаев, когда для назначения наиболее строгих взысканий существуют действительно чрезвычайно веские причины.

Александр Банасько остановился также на проблематике применения в дисциплинарном производстве института приоритетности рассмотрения жалобы на судью во время рассмотрения его заявления об отставке или об увольнении с должности по собственному желанию, который не должен превращаться в механизм посягательства на независимость судей.

«Совершенно очевидной является необходимость упорядочения и совершенствования законодательного регулирования составов дисциплинарных проступков, а также необходимость внедрения конструкции принятия Большой Палатой Верховного Суда окончательного решения по существу дисциплинарной жалобы, поскольку лишь признание предыдущего решения ВСП незаконным не является достаточным для обеспечения международных стандартов судопроизводства», — отметил Александр Банасько.

Судья Большой Палаты ВС Олег Кривенда подчеркнул необходимость точной и мотивированной квалификации дисциплинарных проступков, а также обязательность применения стандартов Европейской конвенции по правам человека в дисциплинарных производствах в отношении судей.

Он также затронул вопрос, должно ли совершение судьей уголовного правонарушения трактоваться как существенный дисциплинарный проступок.

«Основанием для увольнения судьи является вступление приговора в законную силу, если он совершил уголовное правонарушение. Само по себе совершение судьей уголовного правонарушения без вступления приговора в силу еще не свидетельствует о том, что лицо является виновным, поскольку возможен оправдательный приговор и закрытие дела по реабилитирующим основаниям», — сказал судья.

Олег Кривенда также поделился мнением относительно двойного гражданства судей: «Поскольку законодательство несовершенно, практику формируем мы. Само по себе желание судьи изменить гражданство не является дисциплинарным проступком, но судья должен об этом заявить. Должен задекларировать, что при этом выходит из гражданства Украины, и это будет конституционным основанием для прекращения полномочий. Но если судья получает гражданство другого государства и при этом осуществляет правосудие в Украине, то сокрытие такого факта может свидетельствовать о совершении им дисциплинарного проступка», — отметил судья Большой Палаты.

Участники мероприятия пришли к согласию, что проблема правильной квалификации дисциплинарных проступков и четкости законодательных оснований привлечения к ответственности требует как институциональной согласованности между ВСП и Верховным Судом, так и возможного законодательного совершенствования.

Подписывайтесь на наш Тelegram-канал t.me/sudua и на Google Новости SUD.UA, а также на наш VIBER, страницу в Facebook и в Instagram, чтобы быть в курсе самых важных событий.