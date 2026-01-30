Минус 10 млн грн на почте: в Верховном Суде пояснили, как электронный документооборот изменил работу

В ВС отметили, что диджитализация судебных процессов освободит время судей от рутинной работы для рассмотрения сложных дел.

Следите за актуальными новостями в соцсетях SUD.UA

В Верховном Суде обсудили дальнейшие приоритеты сотрудничества с международными партнерами в сфере цифровизации правосудия. Во время встречи с представителями Шведского агентства международного развития и сотрудничества (SIDA) стороны сосредоточились на вызовах и потребностях судебной системы Украины в условиях полномасштабной войны, сообщили в ВС.

Глава Верховного Суда Станислав Кравченко подчеркнул, что цифровизация судопроизводства является сложным процессом даже в мирное время, а во время войны требует особой поддержки международных партнеров. Несмотря на военное положение судебная система Украины продолжает работать — ежегодно суды всех инстанций и юрисдикций рассматривают около 5,3 млн дел. В таких условиях технологические нововведения в правосудии способствуют оптимизации и открытости судебных процессов.

Глава ВС поблагодарил правительство Швеции и SIDA за последовательную поддержку Украины, в частности за инициативу по содействию развитию ЕСИКС для всех украинских судов. В то же время он отметил, что Верховный Суд не остается в стороне от процессов цифровизации, в том числе с учетом необходимости обеспечения единства судебной практики.

Так, в прошлом году был обновлен функционал и усовершенствованы поисковые возможности Базы правовых позиций ВС благодаря внедрению возможностей генеративного искусственного интеллекта. Также в феврале 2025 года Верховный Суд и Европейский суд по правам человека реализовали совместный проект по улучшению доступности знаний о практике ЕСПЧ в Украине — была запущена украиноязычная версия Платформы обмена знаниями ЕСПЧ «Knowledge Sharing Platform» (ECHR-KS).

Также в Суде отметили, что благодаря расширению на законодательном уровне в 2023 году потенциала электронного документооборота в судах только Верховному Суду удалось сэкономить около 10 млн грн на почтовой корреспонденции. Внедрение же ЕСИКС как унифицированной системы для всех судов обеспечит оперативный обмен документами между судами и позволит понять и решить проблемы в конкретных судах. Цифровизация судебных процессов также высвободит время судей от рутинной работы для рассмотрения именно сложных дел. Кроме того, использование возможностей ЕСИКС для обеспечения единства судебной практики и эффективного судебного менеджмента предусмотрено и Дорожной картой по вопросам верховенства права как одно из условий успешной евроинтеграции Украины.

Подписывайтесь на наш Тelegram-канал t.me/sudua и на Google Новости SUD.UA, а также на наш VIBER, страницу в Facebook и в Instagram, чтобы быть в курсе самых важных событий.