Мінус 10 млн грн на пошті: у Верховному Суді пояснили, як електронний документообіг змінив роботу

У Верховному Суді обговорили подальші пріоритети співпраці з міжнародними партнерами у сфері цифровізації правосуддя. Під час зустрічі з представниками Шведської агенції з міжнародного розвитку та співробітництва (SIDA) сторони зосередилися на викликах і потребах судової системи України в умовах повномасштабної війни, повідомили у ВС.

Голова Верховного Суду Станіслав Кравченко наголосив, що цифровізація судочинства є складним процесом навіть у мирний час, а під час війни потребує особливої підтримки міжнародних партнерів. Попри воєнний стан судова система України продовжує працювати — щороку суди всіх інстанцій і юрисдикцій розглядають близько 5,3 млн справ. За таких умов технологічні нововведення у правосудді сприяють оптимізації та відкритості судових процесів.

Голова ВС подякував уряду Швеції та SIDA за послідовну підтримку України, зокрема, за ініціативу зі сприяння розвитку ЄСІКС для всіх українських судів. Водночас він зазначив, що Верховний Суд не стоїть осторонь цифровізаційних процесів, у тому числі з огляду на потребу в забезпеченні єдності судової практики.

Так, минулого року було оновлено функціонал і вдосконалено пошукові можливості Бази правових позицій ВС завдяки впровадженню можливостей генеративного штучного інтелекту. Також у лютому 2025 року Верховний Суд і Європейський суд з прав людини втілили спільний проєкт щодо покращення доступності знань про практику ЄСПЛ в Україні – запущено українськомовну версію Платформи обміну знаннями ЄСПЛ «Knowledge Sharing Platform» (ECHR-KS).

Також у Суді зауважили, що завдяки розширенню на законодавчому рівні у 2023 році потенціалу електронного документообігу в судах лише Верховному Суду вдалося заощадити близько 10 млн грн на поштовій кореспонденції. Запровадження ж ЄСІКС як уніфікованої системи для всіх судів забезпечить оперативний обмін документами між судами і дасть змогу зрозуміти й вирішити проблеми в конкретних судах. Диджиталізація судових процесів також вивільнить час суддів від рутинної роботи для розгляду саме складних справ. До того ж використання спроможностей ЄСІКС для забезпечення єдності судової практики й ефективного судового менеджменту передбачено і Дорожньою картою з питань верховенства права як одну з умов успішної євроінтеграції України.

