Судьи КСУ Виктор Городовенко и Галина Юровская приняли участие в открытии судебного года ЕСПЧ, видео

Судьи Конституционного Суда Украины Виктор Городовенко и Галина Юровская по приглашению Председателя Европейского суда по правам человека Маттиаса Гийомара приняли участие в торжественном заседании ЕСПЧ по случаю открытия судебного года, а также присоединились к профессиональному семинару «Защита плюрализма медиа и демократического процесса в сложные времена».

В этом году дискуссия была сосредоточена на обсуждении вопросов, связанных с защитой свободы выражения мнений, обеспечением демократических процессов и правосудия в условиях сложных вызовов. В частности, ключевыми темами стали: плюрализм медиа и право на информацию; свобода информации и полномочия Европейского Союза относительно ограничительных мер; целостность демократического процесса и судебный контроль; свободное выражение воли народа как предпосылка защиты демократического государственного строя.

Во время тематических сессий с докладами выступили профессор международного права Карлова университета Вероника Билкова, профессор права ЕС Неаполитанского университета Роберто Мастроянни, Председатель Конституционного Суда Республики Австрия Кристоф Грабенвартер, Председатель Конституционного Суда Латвийской Республики Ирена Куцина. С заключительным словом выступил судья ЕСПЧ Николай Гнатовский.

Судьи Конституционного Суда Украины присоединились к обсуждению обозначенных вопросов, поделившись видением актуальных вызовов для конституционного судопроизводства в контексте защиты свободы выражения мнений и укрепления демократических процессов.

Судья Галина Юровская в своем выступлении описала повседневную реальность жизни в Украине во время массированных ракетных атак, направленных на объекты гражданской критической инфраструктуры. Несмотря на сильные морозы, отсутствие света и отопления, бессонные ночи в нескольких слоях одежды, украинцы сохраняют стойкость, работники коммунальных служб неустанно работают, восстанавливая системы днем и ночью, суды выполняют свои обязанности в условиях постоянных воздушных тревог, нестабильного электро- и теплоснабжения, поскольку важно, чтобы демократические институции продолжали свое существование, — подчеркнула она.

Выступающая отметила, что Украина защищает себя не только оружием, но и отстаивает саму идею, что закон, ответственность и демократия должны быть сохранены даже во тьме и холоде. Завершая свое выступление, Галина Юровская поблагодарила присутствующих за поддержку Украины и подчеркнула, что солидарность европейских коллег придает украинцам силы продолжать борьбу день за днем.

В рамках визита судьи Виктор Городовенко и Галина Юровская провели ряд рабочих встреч с руководством и представителями структурных подразделений Совета Европы и Секретариата Европейской комиссии «За демократию через право» (Венецианская комиссия), во время которых обсудили вопросы осуществления конституционного контроля в условиях глобальных вызовов и евроинтеграционных процессов.

В частности, состоялись встречи с директором по правам человека Совета Европы Клер Овей, руководителем Департамента по вопросам имплементации стандартов в сфере прав человека, правосудия и правового сотрудничества Лилией Гретарсдоттир, юридическим советником Секретариата Венецианской комиссии Ваге Демирчяном и представителями Проекта Совета Европы «Дальнейшая поддержка реформ конституционной юстиции в Украине».

Отдельное внимание во время визита было уделено встречам с судьей Европейского суда по правам человека Николаем Гнатовским, Чрезвычайным и Полномочным Послом, Постоянным представителем Украины при Совете Европы Николаем Точицким и руководителем отдела Департамента по вопросам исполнения решений Европейского суда по правам человека Павлом Пушкарем.

В рамках рабочего визита была подтверждена заинтересованность сторон в дальнейшем развитии сотрудничества между Конституционным Судом Украины и институциями Совета Европы с целью укрепления верховенства права и совместного поиска эффективных ответов на современные вызовы, которые стоят перед демократическими институтами.

