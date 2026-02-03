  1. Публикации
Верховный Суд поставил под сомнение доказанность умысла по делу о ношении кастета

14:00, 3 февраля 2026
Суд кассационной инстанции признал необоснованным приговор по делу о ношении кастета, приобретённого как сувенир, и направил дело на новое рассмотрение.
Верховный Суд поставил под сомнение доказанность умысла по делу о ношении кастета
иллюстративное фото, источник: патрульная полиция Закарпатья
Местный суд, с выводами которого согласился суд апелляционной инстанции, по делу № 522/16637/23 признал лицо виновным в совершении уголовного правонарушения, а именно в ношении кастета без предусмотренного законом разрешения (такая формулировка применена в Постановлении Криминального кассационного суда от 08.01.2026).

Суд первой инстанции пришел к выводу, что ответственность за совершение уголовного правонарушения, предусмотренного частью второй статьи 263 УК, наступает лишь при условии, что указанные действия совершены без предусмотренного законом разрешения, то есть являются незаконными.

Защита настаивала: предмет, который стал основанием для обвинения, был приобретен в интернет-магазине как брелок для ключей, а не как оружие. Сам осужденный пояснил, что приобрёл брелок в виде кастета через сеть «Интернет» как украшение для ключей и не подозревал, что это холодное оружие, использовал его исключительно как брелок для ношения ключей и умысла причинить кому-либо вред данным брелоком у него не было. Указанное обвиняемый подтвердил изображением с мобильного телефона, из которого следует, что в интернет-магазине подарков был приобретён брелок на два пальца «Склобий».

Адвокат также обращал внимание на личность подзащитного: 21 год, отсутствие судимостей, положительные характеристики, работа в медицинской сфере и первое привлечение к уголовной ответственности. По мнению защиты, даже при формальном наличии признаков преступления деяние является малозначительным и не представляет общественной опасности.

ККС указал, что апелляционный суд надлежащим образом не обосновал свои выводы об оставлении апелляционной жалобы защитника без удовлетворения и фактически согласился с выводами местного суда в части доказанности виновности в совершении инкриминируемого уголовного правонарушения.

Кроме того, Суд напомнил, что согласно практике Европейского суда по правам человека уголовная ответственность возможна лишь при условии, что все элементы состава, включая психическое отношение лица к деянию, доказаны вне разумного сомнения. При этом умысел не может презюмироваться исключительно из факта владения определённым предметом без установления осведомленности лица о его правовой природе и запретности.

Суд повторяет, что частью второй статьи 263 УК установлена уголовная ответственность за ношение, изготовление, ремонт или сбыт кинжалов, финских ножей, кастетов либо иного холодного оружия без предусмотренного законом разрешения.

С субъективной стороны указанные действия могут быть совершены исключительно с прямым умыслом, то есть лицо осознает общественно опасный характер своего деяния (действия или бездействия), предвидит его общественно опасные последствия и желает их наступления. При этом умысел является одной из форм вины как обязательного признака любого состава преступления и подлежит доказыванию в ходе судебного разбирательства.

Однако, как следует из мотивировочной части обжалуемого определения, суд апелляционной инстанции не обратил внимания на изложенное выше, а ограничился лишь перечислением доказательств, положенных судом первой инстанции в основу обвинительного приговора, при этом не приведя собственного анализа и оценки доказательств.

Таким образом, по мнению ККС, указанные кассационным судом нарушения привели к преждевременному выводу апелляционного суда о наличии состава соответствующего уголовного правонарушения.

Кроме того, Суд подчёркивает, что апелляционное производство касается судебных решений, которые не вступили в законную силу, и означает процедуру пересмотра апелляционной судебной инстанцией законности и обоснованности решений местных судов с точки зрения правильности установления ими фактов и применения права — как процессуальных, так и материальных норм. Это обязывает суд апелляционной инстанции в соответствии с требованиями статей 7, 404, 419 УПК в их взаимосвязи проверить все доводы, изложенные в апелляционной жалобе, а также аргументы, приведенные стороной защиты в ходе апелляционного производства, дать на них исчерпывающий ответ и в случае несогласия указать основания их необоснованности.

В результате Верховный Суд отменил определение апелляционного суда и назначил новое рассмотрение дела в суде апелляционной инстанции.

Автор: Тарас Лученко

