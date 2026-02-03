  1. Судебная практика
  2. / В Украине

Не каждый семейный конфликт является домашним насилием: суд закрыл дело из-за отсутствия состава правонарушения

16:54, 3 февраля 2026
Черкасский районный суд рассмотрел дело о семейном конфликте между матерью и дочерью и разъяснил пределы ответственности за психологическое домашнее насилие.
Не каждый семейный конфликт является домашним насилием: суд закрыл дело из-за отсутствия состава правонарушения
Черкасский районный суд Черкасской области рассмотрел административное дело о привлечении лица к ответственности за возможное совершение домашнего насилия. Об этом сообщили в суде.

Суть дела

Как установлено судом, 11 декабря 2025 года по месту проживания гражданки возник конфликт между ней и ее дочерью, во время которого, согласно данным протокола, мать высказывала оскорбления и нецензурную брань, чем якобы причинила вред психологическому здоровью дочери.

Лицо, в отношении которого был составлен протокол, в судебное заседание не явилось, хотя было надлежащим образом уведомлено о дате, времени и месте рассмотрения дела. Причины неявки суду не сообщило.

Потерпевшая в судебном заседании пояснила, что между ней и матерью на протяжении длительного времени существуют конфликты бытового характера, связанные с совместным проживанием.

Также она отметила, что ее мать имеет психическое заболевание, однако от лечения отказывается, в связи с чем полиция неоднократно вызывалась по месту их проживания.

Исследуя обстоятельства дела, суд обратил внимание, что административная ответственность по ст. 173-2 КУоАП наступает только в случае совершения домашнего насилия, в частности психологического, которое имеет признаки унижения, преследования, запугивания, контроля волеизъявления лица либо причинения реального вреда психическому здоровью потерпевшего лица.

Суд также учел положения Закона Украины «О предотвращении и противодействии домашнему насилию», согласно которым не каждый семейный или бытовой конфликт может считаться психологическим насилием в понимании закона.

Решение суда

По результатам анализа доказательств суд пришел к выводу, что изложенные в протоколе действия, а именно оскорбления и высказывания нецензурной бранью, не были подтверждены надлежащими и достаточными доказательствами, которые бы свидетельствовали об унижении, запугивании или иных формах психологического давления, вызвавших у потерпевшей обоснованные опасения за собственную безопасность либо причинивших вред ее психическому здоровью.

Кроме того, из пояснений потерпевшей усматривается, что между сторонами имеют место постоянные бытовые конфликты, а не систематические действия, направленные на психологическое подавление.

Учитывая изложенное, суд пришел к выводу об отсутствии в действиях гражданки состава административного правонарушения, предусмотренного ч. 1 ст. 173-2 КУоАП, в связи с чем производство по делу было закрыто.

Бытовой конфликт или домашнее насилие: в чем разница?

Черкасский районный суд пояснил, в чем заключается разница между бытовым конфликтом и домашним насилием.

Отмечается, что в последнее время в суды поступает значительное количество материалов о привлечении лиц к административной ответственности по ст. 173-2 КУоАП (домашнее насилие). В то же время не каждый семейный конфликт или ссора между родственниками автоматически образует состав этого правонарушения.

Что считается домашним насилием?

В соответствии со ст. 173-2 КУоАП и Законом Украины «О предотвращении и противодействии домашнему насилию», домашнее насилие — это умышленные действия или бездействие физического, психологического или экономического характера, которые:

имеют системный или целенаправленный характер;

направлены на унижение, запугивание, преследование, контроль или ограничение волеизъявления лица;

причинили либо могли причинить вред физическому или психическому здоровью потерпевшего лица.

Для квалификации действий как психологического насилия важен не только сам факт словесного конфликта, но и последствия таких действий — возникновение страха, эмоциональной неуверенности, ощущения опасности, неспособности защитить себя либо реального вреда психическому здоровью.

Когда ответственность не наступает?

Судебная практика исходит из того, что бытовые ссоры, взаимные оскорбления или конфликты, возникающие между членами семьи на почве совместного проживания, распределения обязанностей или других жизненных обстоятельств, сами по себе не являются домашним насилием, если:

они не сопровождаются систематическим психологическим давлением;

отсутствуют факты унижения, запугивания или преследования;

потерпевшее лицо не испытывало реальной угрозы своей безопасности;

отсутствуют надлежащие и допустимые доказательства причинения вреда психическому здоровью.

В таких случаях правоотношения имеют характер семейно-бытового конфликта, который не образует состава административного правонарушения.

Роль доказательств в делах о домашнем насилии

Суд рассматривает каждое дело индивидуально и оценивает все представленные доказательства в их совокупности. Для привлечения лица к ответственности необходимо, чтобы:

  • протокол об административном правонарушении был составлен надлежащим образом;
  • изложенные в нем обстоятельства подтверждались показаниями, заключениями специалистов, аудио-, видеофиксацией либо иными допустимыми доказательствами;
  • между действиями лица и вредом для потерпевшего существовала причинно-следственная связь.

При отсутствии таких доказательств суд, руководствуясь принципом законности и презумпции невиновности, обязан принять решение о закрытии производства.

