Свобода слова vs оскорбление: Верховный Суд указал на роль «сторожевого пса» СМИ и обозначил границу

Верховный Суд объяснил, почему не каждое резкое журналистское высказывание является нарушением чести и достоинства.

Как указали в Суде, публичные фигуры (лица, занимающие государственные должности, пользующиеся государственными ресурсами или играющие определенную роль в общественной жизни) подлежат тщательному общественному контролю и потенциально могут подвергаться острой и жесткой критике в медиа. Решив апеллировать к доверию общественности, они неизбежно открываются для пристального освещения их слов и поступков.

Детали дела

Верховный Суд в составе коллегии судей Первой судебной палаты Кассационного гражданского суда рассмотрел в порядке упрощенного искового производства кассационную жалобу по делу по иску к телекомпании о защите чести, достоинства и деловой репутации.

В обоснование иска истец указывал, что распространение ответчиком недостоверной информации о нем без получения результатов проверки информации компетентным органом и доведение ее до сведения неопределенного круга лиц с собственными комментариями и выводами носит обвинительный характер, нарушает презумпцию невиновности и формирует у населения негативное отношение к должностным лицам органов местного самоуправления, а потому такая информация не может считаться оценочными суждениями на основании ст. 30 Закона Украины «Об информации» и подлежит опровержению.

Суд первой инстанции, с выводами которого согласился апелляционный суд, удовлетворил иск, мотивируя свое решение тем, что распространенная ответчиком в отношении истца информация по своему характеру является такой, что унижает его честь и достоинство, а также вредит деловой репутации, поскольку содержит недостоверные негативные сведения об истце.

Решение Верховного Суда

ВС не согласился с выводами судов, решение отменил и принял новое решение, которым в удовлетворении иска отказал.

В своих выводах ВС отметил, что публичными фигурами являются лица, занимающие государственные должности и (или) пользующиеся государственными ресурсами, а также все те, кто играет определенную роль в общественной жизни (в сфере политики, экономики, искусства, социальной сфере, спорте или в любой другой области). Публичные лица должны осознавать, что особый статус, который они имеют в обществе, автоматически увеличивает уровень давления на их частную жизнь.

Применяя устоявшийся подход, ВС в очередной раз подчеркнул, что границы допустимой критики и объемы распространяемой информации в отношении публичных лиц являются значительно более широкими, чем в отношении обычных граждан.

Политические деятели и должностные лица, занимающие публичные должности или осуществляющие публичную власть на местном, региональном, национальном или международном уровнях, решив апеллировать к доверию общественности и согласившись «выставить» себя на публичное политическое обсуждение, подлежат тщательному общественному контролю и потенциально могут подвергаться острой и жесткой общественной критике в средствах массовой информации по поводу того, как они выполняли или выполняют свои функции. В то же время указанные деятели и лица не должны иметь большей защиты своей репутации и других прав по сравнению с другими лицами. В связи с этим граница допустимой критики в отношении политического деятеля или другого публичного лица либо органа государственной власти является значительно более широкой, чем в отношении отдельного рядового лица. Указанные лица неизбежно открываются для пристального освещения их слов и поступков и должны это осознавать.

Поскольку истец занимал высокую должность в системе государственного управления, соответственно, его личность и деятельность представляют общественный интерес, именно поэтому истец в силу публичности его должности открыт для жесткой критики и пристального внимания общественности. Публичные лица неизбежно открываются для пристального освещения их слов и поступков и должны это осознавать.

ВС учел, что сообщение новостей, основанных на интервью, или воспроизведение высказываний других лиц, отредактированных или нет, является одним из важнейших средств, с помощью которых пресса может выполнять свою важную роль «сторожевого пса» общества. В таких делах следует различать ситуации, когда такие высказывания принадлежат журналисту, и когда они являются цитатой высказывания другого лица, поскольку наказание журналиста за участие в распространении высказываний других лиц будет существенно препятствовать прессе способствовать обсуждению вопросов общественного значения и не должно рассматриваться, если для этого нет исключительно веских причин.

ВС подчеркнул, что оспариваемая информация касается не частной жизни истца, а его профессиональной деятельности, что соответствует критерию «общественного интереса» и интересу со стороны журналистов.

Высказывания ответчика в отношении истца не выходят за пределы допустимой критики его как публичного лица, хотя и могут затрагивать его личные чувства.

Постановление Верховного Суда от 10 декабря 2025 года по делу № 161/727/25 (производство № 61-12513св25).

