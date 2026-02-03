Апелляционный суд не может возвращать жалобу, не проверив зачисление судебного сбора — Верховный Суд

Верховный Суд рассмотрел вопрос применения процессуальных норм о проверке зачисления судебного сбора при возвращении апелляционной жалобы.

Верховный Суд в составе коллегии судей Первой судебной палаты Кассационного гражданского суда рассмотрел в порядке упрощённого искового производства кассационную жалобу на определение апелляционного суда, которым апелляционная жалоба на решение суда первой инстанции была признана неподанной и возвращена заявителю. Кассационное производство было открыто в связи с доводами о нарушении апелляционным судом норм процессуального права при разрешении вопроса о возврате апелляционной жалобы.

Суть дела № 357/10810/23

Прокуратура, действуя в интересах государства в лице территориального органа Госгеокадастра, обратилась в суд с иском о конфискации доли земельного участка сельскохозяйственного назначения.

Иск касался конфискации 2/3 доли земельного участка площадью 0,1783 га.

Основанием иска стало установление факта нахождения в собственности иностранной гражданки доли земельного участка для ведения личного крестьянского хозяйства, приобретённой в порядке наследования.

Иностранная гражданка после государственной регистрации права собственности на указанную 2/3 долю земельного участка не отчуждила её в течение одного года, как того требует земельное законодательство Украины.

Прокуратура указала, что такое неотчуждение противоречит законодательным ограничениям, установленным Земельным кодексом Украины относительно нахождения земель сельскохозяйственного назначения в собственности иностранцев, с учётом конституционных предписаний относительно права собственности на землю.

Суд первой инстанции иск удовлетворил, придя к выводу, что иностранная гражданка, приобретя право собственности на долю земельного участка сельскохозяйственного назначения, не исполнила обязанность по её отчуждению в течение установленного законом срока. Суд признал, что право собственности подлежит прекращению путём конфискации, а избранный способ защиты соответствует требованиям части четвёртой статьи 81 Земельного кодекса Украины.

Также суд первой инстанции отметил, что вмешательство государства в право собственности является пропорциональным, преследует легитимную цель и не нарушает стандартов, сформированных практикой Европейского суда по правам человека. Возражения относительно истечения срока исковой давности были отклонены с учётом особенностей исчисления сроков в период карантина и военного положения.

Апелляционная жалоба на это решение была подана, однако апелляционный суд оставил её без движения в связи с неполной уплатой судебного сбора. После подачи заявления об устранении недостатков апелляционный суд признал апелляционную жалобу неподанной и возвратил её заявителю, мотивируя это тем, что предоставленная копия платёжной инструкции была ненадлежащего качества и не позволяла идентифицировать реквизиты платежа, а следовательно — проверить зачисление судебного сбора в бюджет. При этом представитель заявителя направил в апелляционный суд средствами почтовой связи оригинал заявления об устранении недостатков вместе с оригиналом платёжной инструкции о доплате судебного сбора до истечения установленного срока, однако апелляционный суд вынес определение о возврате апелляционной жалобы до фактического получения этих документов.

Позиция и выводы Верховного Суда

Верховный Суд признал кассационную жалобу обоснованной и пришёл к выводу о нарушении апелляционным судом норм процессуального права.

Суд кассационной инстанции исходил из того, что право на апелляционный пересмотр дела является составляющей права на судебную защиту и гарантируется Конституцией Украины и статьёй 6 Конвенции о защите прав человека и основных свобод. Применение процессуальных норм не должно приобретать характер чрезмерного формализма и приводить к необоснованному ограничению доступа к суду.

Верховный Суд подчеркнул, что обязанность проверки зачисления судебного сбора в специальный фонд Государственного бюджета Украины возлагается именно на суд. Закон не требует от стороны обязательного предоставления оригинала платёжного документа, а при наличии сомнений суд имеет возможность самостоятельно проверить факт зачисления средств, в частности путём обращения в органы Государственной казначейской службы.

Суд обратил внимание на устоявшуюся практику Большой Палаты Верховного Суда, согласно которой возврат апелляционной жалобы возможен лишь при условии, если сторона, будучи надлежащим образом уведомлённой о недостатках, уклонилась от их устранения. В данном деле апелляционный суд не учёл, что заявление об устранении недостатков с платёжным документом было направлено по почте, а также не воспользовался возможностью продлить срок для устранения недостатков.

По мнению Верховного Суда, апелляционный суд преждевременно пришёл к выводу о невыполнении требований определения об оставлении апелляционной жалобы без движения, не приняв необходимых мер для проверки уплаты судебного сбора и фактически лишив лицо права на апелляционный пересмотр дела.

В связи с этим Верховный Суд отменил определение апелляционного суда и направил дело в суд апелляционной инстанции для продолжения рассмотрения со стадии разрешения вопроса об открытии апелляционного производства. Постановление является окончательным и обжалованию не подлежит.

