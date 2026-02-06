В Верховном Суде провели конференцию по вопросам механизмов противодействия незаконному обогащению и применения института гражданской конфискации

В Верховном Суде прошла конференция, посвященная вопросам применения института гражданской конфискации и механизмам противодействия незаконному обогащению в контексте соблюдения стандартов защиты права собственности.

фото: ВС

Вопрос гражданской конфискации традиционно является предметом активных профессиональных дискуссий, поскольку он связан с поиском ответа на фундаментальный вопрос о том, каким образом демократическое государство может эффективно противодействовать незаконному обогащению и одновременно не нарушать базовые гарантии Конвенции о защите прав человека и основных свобод.

На этом акцентировал внимание Председатель Верховного Суда Станислав Кравченко во время конференции «Взыскание необоснованных активов в доход государства», организованной Верховным Судом совместно с Высшим антикоррупционным судом при поддержке Правительства Соединённого Королевства Великобритании и Северной Ирландии через Министерство иностранных дел по делам Содружества и развития Великобритании. Об этом сообщили в Верховном Суде.

По словам Станислава Кравченко, идея гражданской конфискации не является новой для европейской правовой традиции. В то же время решающим является не момент её появления, а правовая логика, в рамках которой данный институт был признан совместимым со стандартами защиты права собственности.В практике Европейского суда по правам человека сформировался подход, согласно которому вмешательство государства в право собственности в форме взыскания активов без обвинительного приговора оценивается не с позиции уголовного наказания, а через призму контроля за пользованием имуществом при условии наличия надлежащей правовой основы и эффективных процессуальных гарантий.

В частности, в делах против Италии, Великобритании, Литвы, а также в знаковом решении «Гогитидзе и другие против Грузии» Суд чётко разграничил уголовную ответственность, предусматривающую установление вины лица, и процедуру in rem (против вещи), направленную не против лица, а против имущества, происхождение которого не может быть объяснено законными доходами.

Председатель Верховного Суда подчеркнул, что в соответствии с этой логикой гражданская конфискация рассматривается не как форма уголовного наказания, а как специфический механизм государственного контроля за использованием имущества. Именно поэтому ЕСПЧ исходит из того, что лишение имущества без обвинительного приговора само по себе не является нарушением Конвенции при условии соблюдения требований законности, легитимной цели и пропорциональности. Такой подход является принципиальным для понимания допустимых пределов применения института гражданской конфискации.

Очевидно, что украинская модель признания активов необоснованными, введённая в 2019 году, не была случайной или временной конструкцией. В настоящее время можно констатировать, что она стала отдельным правовым инструментом, который функционирует вне рамок уголовного производства и отвечает на вполне практический вызов, а именно что делать государству в ситуациях, когда уголовное преследование невозможно или неэффективно, обвинительный приговор отсутствует либо дисбаланс между доходами и активами является очевидным и общественно неприемлемым.

Судебная практика уже дала ответы на эти и другие вопросы. В решениях Высшего антикоррупционного суда, Апелляционной палаты ВАКС и Верховного Суда выработаны критерии оценки законности доходов, стандарты доказывания, алгоритмы установления необоснованности активов и подходы к обеспечению пропорциональности вмешательства в право собственности. Эти наработки формируют своеобразную судебную дорожную карту, которая позволяет сторонам прогнозировать подходы суда и выстраивать правовую позицию способом, совместимым с принципами верховенства права.

Подводя итог, Председатель Верховного Суда подчеркнул, что гражданская конфискация стала одним из ключевых инструментов антикоррупционной политики современного государства. В то же время сила этого института заключается не в количестве или скорости взысканных активов, а прежде всего в качестве судебных решений, их мотивированности и способности выдерживать проверку как на национальном, так и на конвенционном уровне.

Обращаясь к участникам конференции с приветственным словом, председатель Кассационного гражданского суда в составе Верховного Суда Марина Червинская отметила, что дела о конфискации и реквизиции всегда рассматривались в порядке гражданского судопроизводства. Эти два понятия были предусмотрены ещё в Гражданском кодексе Украинской ССР 1963 года. Конфискация и реквизиция закреплены и в действующем Гражданском кодексе Украины.

В настоящее время законодатель ввёл как разновидность конфискации признание активов необоснованными. Таким образом были внесены изменения в отдельные нормы Гражданского кодекса Украины, в частности в части самого понятия необоснованности активов, срока исковой давности и момента его начала. В Гражданский процессуальный кодекс Украины введены новеллы, касающиеся порядка рассмотрения таких дел, доказывания в данной категории дел и других вопросов. Это, в свою очередь, привело к появлению многочисленных правовых проблем.

«На сегодняшний день КГС ВС рассмотрел более десяти дел о взыскании необоснованных активов в доход государства, и такие дела продолжают поступать. Совместное обсуждение всех проблемных вопросов будет способствовать единству и устойчивости судебной практики в этой новой сложной категории дел, связанных с ограничением права собственности», — заверила Марина Червинская.

Заместитель Генерального прокурора — руководитель Специализированной антикоррупционной прокуратуры Александр Клименко подчеркнул, что взыскание необоснованных активов в доход государства является одним из чувствительных и одновременно перспективных инструментов антикоррупционной политики. Гражданская конфискация необоснованных активов является относительно новым инструментом для украинской правовой системы, однако за несколько лет он уже стал практическим механизмом, который реально работает и даёт ощутимые результаты для государства.

По словам Александра Клименко, гражданская конфискация является важным самостоятельным направлением работы САП, чётко урегулированным законом и отделённым от привлечения к уголовной ответственности за незаконное обогащение. Первый иск о гражданской конфискации был подан в САП в мае 2021 года. Он касался взыскания необоснованного актива на сумму более 1,2 млн грн за передачу в аренду недвижимого имущества. Это был первый успешный кейс гражданской конфискации, и именно с него началась украинская практика гражданской конфискации.

На сегодняшний день Высший антикоррупционный суд рассмотрел уже 30 исков на общую сумму свыше 115 млн грн, сообщил спикер. Ещё большее количество дел находится на рассмотрении. Так, в течение 2025 года было подано 45 исков на общую сумму 250 млн грн. «Все это средства, которые могут работать на государство. Тем более в период полномасштабной войны России против Украины это ресурс, который государство может аккумулировать внутри страны для укрепления национальной безопасности и обороны, а в дальнейшем направить на послевоенное восстановление страны», — отметил Александр Клименко.

Он добавил, что гражданская конфискация является результатом совместной работы и прокуроров, и НАЗК, и НАБУ, и ГБР, и Национальной полиции Украины. Отдельная роль принадлежит журналистским расследованиям, поскольку именно эти материалы достаточно часто становятся основанием для мониторинга образа жизни публичных лиц и, соответственно, выявления необоснованных активов. Дальнейшее развитие применения инструмента гражданской конфискации невозможно без единства подходов, предсказуемой и устойчивой судебной практики, а также постоянного профессионального диалога между всеми участниками процесса, резюмировал Александр Клименко.

Председатель Апелляционной палаты Высшего антикоррупционного суда Игорь Панаид отметил, что ещё совсем недавно тема взыскания необоснованных активов в доход государства была лишь вопросом теории, тогда как сегодня это наша повседневная практика, которую первично формирует Высший антикоррупционный суд на уровне первой и апелляционной инстанций. Конфискация необоснованных активов является ответом государства на существующие коррупционные вызовы. Соответствующие судебные решения позволяют оперативно, с минимальным вмешательством в права человека, обеспечить понимание на уровне государства и граждан того, каким образом обеспечиваются и реализуются принципы, декларируемые демократическим государством.

По мнению председателя Апелляционной палаты ВАКС, правовое регулирование в этой сфере не всегда является достаточным. Нормы, содержащиеся в гражданском процессуальном законодательстве, не дают ответов на все возникающие вопросы, а материалы, поступающие на рассмотрение судов по данной категории дел, постоянно усложняются. Поэтому на судей возлагается задача принимать мотивированные, понятные и предсказуемые судебные решения, которые должны соответствовать принципам европейской системы ценностей и международным стандартам судопроизводства.

Как подчеркнул Директор Национального антикоррупционного бюро Украины Семён Кривонос, НАБУ уделяет особое внимание институту взыскания необоснованных активов в доход государства. В частности, в начале 2025 года был проведён международный аудит НАБУ, по результатам которого международные аудиторы предоставили рекомендации по усилению работы Бюро в направлениях предотвращения незаконного обогащения и взыскания необоснованных активов в доход государства.

«Гражданская конфискация является чрезвычайно эффективной мерой для возврата незаконного актива в государственный бюджет, а также, что важно, для освобождения соответствующего лица от публичной службы. В то же время в ходе работы мы выявляем ряд законодательных пробелов», — отметил докладчик. Эти пробелы касаются, в частности, невозможности применения механизма гражданской конфискации после закрытия уголовного производства, расследуемого по факту незаконного обогащения, необходимости расширения круга субъектов, к которым может применяться данный механизм, включая руководителей государственных компаний и государственных предприятий, порядка применения механизма гражданской конфискации после увольнения лица с должности и других вопросов.

Семён Кривонос подчеркнул, что существует множество реальных проблем, которые требуют совместного профессионального обсуждения и поиска путей дальнейшего совершенствования этого механизма. Это будет способствовать эффективному и оперативному взысканию активов в государственный бюджет, очищению публичной службы и станет наглядным примером справедливости для общества.

Заместитель Председателя Национального агентства по вопросам предотвращения коррупции Сергей Гупяк отметил, что институт взыскания необоснованных активов в доход государства чрезвычайно важен как для предотвращения коррупции, так и для борьбы с ней. Он акцентировал внимание на трёх аспектах в этой сфере, а именно на месте и значении данного института, роли НАЗК в этом направлении, а также ожиданиях и перспективах дальнейшего развития института.

Относительно первого аспекта спикер отметил, что одним из действенных инструментов предотвращения коррупции является её экономическая невыгодность. Это подтверждает опыт Румынии и Италии. В этом контексте для предотвращения коррупции важен институт взыскания необоснованных активов, поскольку именно он делает коррупцию экономически невыгодной.

Кроме того, в контексте борьбы с коррупцией институт гражданской конфискации является достаточно быстрым инструментом установления справедливости и обеспечения неотвратимости наказания вне рамок уголовного процесса.

Также, отметил Сергей Гупяк, НАЗК принимает активное участие в сборе материалов для САП. Так, за 2025 год Агентство собрало материалы для 33 исков на сумму 207 млн грн, тогда как в прошлом году

было удовлетворено 14 исков и принято решений на сумму 65 млн грн.

Говоря о перспективах развития института взыскания необоснованных активов, заместитель Председателя НАЗК акцентировал внимание на необходимости масштабирования данного механизма, в частности за счёт развития правоохранительных органов на местах по вопросам, связанным с признанием активов необоснованными и сбором соответствующих материалов.

Также, по убеждению Сергея Гупяка, необходимо расширять штатную численность как сотрудников САП, так и судей, которые будут рассматривать соответствующие категории дел, поскольку нагрузка в этой сфере в дальнейшем будет только возрастать.

