7544 процессуальных обращения и уголовные производства — в КУС ВС обсудили результаты деятельности за 2025 год

В Кассационном уголовном суде в составе ВС подчеркнули, что почти 76 % из поступивших обращений — это кассационные жалобы на судебные решения судов первой или апелляционной инстанций по уголовным производствам.

В Кассационном уголовном суде в составе Верховного Суда 9 февраля состоялось собрание судей, на котором были представлены показатели осуществления правосудия кассационным судом за 2025 год. Речь шла, в частности, о преодолении вызовов военного времени, обеспечении безопасности участников судебного процесса, реализации права на судебную защиту и доступ к правосудию и т. п.

Председатель КУС ВС Александр Марчук подчеркнул, что 2025 год — это уже четвертый год жизни и деятельности в правовом режиме военного положения. Он привел статистические данные, которые свидетельствуют о том, что, несмотря на все вызовы и трудности, судьям ВС в КУС удавалось обеспечивать в разумные сроки справедливое, качественное, надлежащее рассмотрение уголовных производств.

«В течение прошлого года в Кассационный уголовный суд в составе Верховного Суда поступило 7 544 процессуальных обращения и уголовных производства. Почти 76 % из поступивших обращений — это кассационные жалобы на судебные решения судов первой или апелляционной инстанций по уголовным производствам», — отметил председатель КУС ВС.

По его словам, в отчетном периоде КУС ВС рассмотрел 7 321 процессуальное обращение и дело уголовного судопроизводства. Кроме того, в 30 % рассмотренных КУС ВС в течение 2025 года процессуальных обращений и дел (2 209 уголовных производств) судебное производство происходило в режиме видеоконференции.

С учетом нерассмотренных за предыдущий год кассационных жалоб, представлений, ходатайств, заявлений и уголовных производств (дел) в КУС ВС в течение 2025 года всего находилось на рассмотрении 8 912 процессуальных обращений и уголовных производств.

В прошлом году, отметил Александр Марчук, коллегии судей передали на рассмотрение объединенной палаты КУС ВС 18 производств. Из них всего рассмотрено 17 уголовных производств (5 производств — по вопросам применения норм материального права и 12 — по вопросам применения норм процессуального права) и приняты постановления для обеспечения единства судебной практики при решении вопросов уголовного и уголовно-процессуального права.

Также, напомнил председатель КУС ВС, суды уголовной юрисдикции продолжают уделять значительное внимание надлежащему рассмотрению дел о преступлении агрессии, военных преступлениях и преступлениях против национальной безопасности.

Заместитель председателя Кассационного уголовного суда в составе ВС, секретарь Первой судебной палаты КУС ВС Наталья Антонюк отметила, что, несмотря на то что состав палаты сократился на двух судей, интенсивность рассмотрения дел не снизилась и к концу отчетного периода динамика рассмотрения дел по существу судьями палаты является положительной.

Как она сообщила, в прошлом году Первая судебная палата КУС ВС провела 1 643 заседания по рассмотрению дел по существу. «Это впечатляющая цифра, учитывая то, что мы рассматриваем дела коллегиально и что все-таки количество судей уменьшается», — отметила Наталья Антонюк.

Также в течение 2025 года палата передала на рассмотрение объединенной палаты КУС ВС четыре производства, которые были рассмотрены.

По убеждению Натальи Антонюк, для Верховного Суда приоритетом является эффективное доведение правовых выводов как до судей других инстанций, так и до юридического сообщества в целом. Так, в частности, действенным является оперативное информирование о принятых судебных решениях КУС ВС на информационных ресурсах Верховного Суда (официальном веб-сайте, страницах ВС в социальных сетях и т. п.). Докладчица обратила внимание и на важную роль периодических и тематических обзоров решений КУС ВС.

Завершая тему обмена опытом между коллегами, Наталья Антонюк сказала, что эффективными являются форматы онлайн- и офлайн-бесед с судьями первой и апелляционной инстанций, взаимодействие с научными школами, а также с украинскими и европейскими экспертами.

Секретарь Второй судебной палаты Кассационного уголовного суда в составе Верховного Суда Наталья Билык сообщила, что в течение прошлого года на рассмотрении палаты находилось 2 232 производства.

«Статистика свидетельствует, что большинство обжалованных судебных решений местных и апелляционных судов были оставлены без изменений. Судьи Второй судебной палаты в 2025 году осуществили достаточно эффективную работу и приложили максимум усилий для обеспечения единства судебной практики и соблюдения конституционных основ осуществления судопроизводства», — сказала Наталья Билык.

Секретарь Третьей судебной палаты Кассационного уголовного суда в составе Верховного Суда Герман Анисимов отметил, что в течение прошлого года на рассмотрении Третьей судебной палаты находилось 2 477 кассационных жалоб. Из них 105 кассационных жалоб были переданы в предыдущих отчетных периодах и 2 372 кассационные жалобы — в течение 2025 года. Судьи по результатам рассмотрения кассационных жалоб приняли, в частности, такие решения: об открытии кассационного производства — 963 решения, о возвращении кассационной жалобы — 414, об отказе в открытии кассационного производства — 305, об отказе в открытии кассационного производства на основании п. 2 ч. 2 ст. 428 УПК Украины — 719.

С докладом о результатах работы секретариата КУС ВС выступил заместитель руководителя Аппарата — руководитель секретариата Кассационного уголовного суда в составе Верховного Суда Юрий Химяк.

Он отметил, что в прошлом году секретариат КУС ВС на надлежащем уровне осуществлял материально-техническое, организационное, информационно-аналитическое обеспечение работы суда. Также, по его словам, КУС ВС всегда открыт к взаимодействию с будущими юристами. Важное направление деятельности секретариата КУС ВС — дальнейшая цифровизация рабочих процессов.

В завершение собрания Председатель Верховного Суда Станислав Кравченко отметил весомые результаты работы Кассационного уголовного суда в составе Верховного Суда за прошлый год и поблагодарил судей ВС в КУС за достижение таких высоких показателей.

По его словам, приоритетами дальнейшей деятельности как кассационного суда, так и Верховного Суда в целом будет оставаться организация открытого диалога с профессиональным юридическим сообществом, международными партнерами и общественностью о достижениях национальной судебной системы и вызовах для правосудия, в частности в условиях военных реалий и угроз демократическим ценностям.

Также во время собрания утвердили Анализ осуществления правосудия Кассационным уголовным судом в составе Верховного Суда в 2025 году.

