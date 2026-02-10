7544 процесуальні звернення та кримінальні провадження — у ККС ВС обговорили результати діяльності за 2025 рік

У Касаційному кримінальному суді у складі ВС підкреслили, що майже 76 % від звернень, що надійшли, – це касаційні скарги на судові рішення судів першої або апеляційної інстанцій у кримінальних провадженнях.

У Касаційному кримінальному суді у складі Верховного Суду 9 лютого відбулися збори суддів, на яких було презентовано показники здійснення правосуддя касаційним судом за 2025 рік. Ішлося, зокрема, про подолання викликів воєнного часу, забезпечення безпеки учасників судового процесу, реалізацію права на судовий захист та доступ до правосуддя тощо.

Голова ККС ВС Олександр Марчук наголосив, що 2025 рік – це вже четвертий рік життя та діяльності у правовому режимі воєнного стану. Він навів статистичні дані, які свідчать, що попри всі виклики та труднощі суддям ВС у ККС вдавалося забезпечувати в розумні строки справедливий, якісний, належний розгляд кримінальних проваджень.

«Упродовж минулого року до Касаційного кримінального суду у складі Верховного Суду надійшло 7544 процесуальні звернення та кримінальні провадження. Майже 76 % від звернень, що надійшли, – це касаційні скарги на судові рішення судів першої або апеляційної інстанцій у кримінальних провадженнях», – зазначив голова ККС ВС.

За його словами, у звітному періоді ККС ВС розглянув 7321 процесуальне звернення і справу кримінального судочинства. Крім того, у 30 % розглянутих ККС ВС впродовж 2025 року процесуальних звернень і справ (2209 кримінальних проваджень) судове провадження відбувалося в режимі відеоконференції.

З урахуванням нерозглянутих за попередній рік касаційних скарг, подань, клопотань, заяв і кримінальних проваджень (справ) у ККС ВС протягом 2025 року усього перебувало на розгляді 8912 процесуальних звернень та кримінальних проваджень.

Минулого року, зауважив Олександр Марчук, колегії суддів передали на розгляд об’єднаної палати ККС ВС 18 проваджень. З них усього розглянуто 17 кримінальних проваджень (5 проваджень – з питань застосування норм матеріального права та 12 – з питань застосування норм процесуального права) та ухвалено постанови для забезпечення єдності судової практики під час вирішення питань щодо кримінального та кримінального процесуального права.

Також, нагадав голова ККС ВС, суди кримінальної юрисдикції продовжують приділяти значну увагу належному розгляду справ щодо злочину агресії, воєнних злочинів та злочинів проти національної безпеки.

Заступник голови Касаційного кримінального суду у складі ВС, секретар Першої судової палати ККС ВС Наталія Антонюк зазначила, що незважаючи на те, що склад палати зменшився на двох суддів, інтенсивність розгляду справ не знизилася і на кінець звітного періоду динаміка розгляду справ по суті суддями палати є позитивною.

Як вона повідомила, минулого року Перша судова палата ККС ВС провела 1643 засідання з розгляду справ по суті. «Це вражаюча цифра, враховуючи те, що ми розглядаємо справи колегіально, і те, що все-таки кількість суддів зменшується», – відзначила Наталія Антонюк.

Також впродовж 2025-го палата передала на розгляд об'єднаної палати ККС ВС чотири провадження, які були розглянуті.

На переконання Наталії Антонюк, для Верховного Суду пріоритетом є ефективне донесення правових висновків як до суддів інших інстанцій, так і до юридичної спільноти загалом. Так, зокрема, дієвим є оперативне інформування про ухвалені судові рішення ККС ВС на інформаційних ресурсах Верховного Суду (офіційному вебсайті, сторінках ВС у соцмережах тощо). Доповідачка звернула увагу й на важливу роль періодичних і тематичних оглядів рішень ККС ВС.

Завершуючи тему обміну досвідом між колегами, Наталія Антонюк сказала, що ефективними є формати онлайн- і офлайн-бесід із суддями першої та апеляційної інстанцій, взаємодія з науковими школами й українськими та європейськими експертами.

Секретар Другої судової палати Касаційного кримінального суду у складі Верховного Суду Наталія Білик повідомила, що протягом минулого року на розгляді палати перебувало 2232 провадження.

«Статистика свідчить, що більшість оскаржених судових рішень місцевих та апеляційних судів були залишені без змін. Судді Другої судової палати у 2025 році здійснили досить ефективну роботу й доклали максимум зусиль для забезпечення єдності судової практики та дотримання конституційних засад здійснення судочинства», – сказала Наталія Білик.

Секретар Третьої судової палати Касаційного кримінального суду у складі Верховного Суду Герман Анісімов зазначив, що протягом минулого року на розгляді Третьої судової палати перебувало 2477 касаційних скарг. З них 105 касаційних скарг було передано у попередніх звітних періодах та 2372 касаційні скарги – впродовж 2025 року. Судді за результатом розгляду касаційних скарг ухвалили, зокрема, такі рішення: про відкриття касаційного провадження – 963 рішення, про повернення касаційної скарги – 414, про відмову у відкритті касаційного провадження – 305, про відмову у відкритті касаційного провадження на підставі п. 2 ч. 2 ст. 428 КПК України – 719.

З доповіддю про результати роботи секретаріату ККС ВС виступив заступник керівника Апарату – керівник секретаріату Касаційного кримінального суду у складі Верховного Суду Юрій Хім’як.

Він зауважив, що минулого року секретаріат ККС ВС на належному рівні здійснював матеріально-технічне, організаційне, інформаційно-аналітичне забезпечення роботи суду. Також, за його словами, ККС ВС завжди відкритий до взаємодії з майбутніми правниками. Важливий напрям діяльності секретаріату ККС ВС – подальша цифровізація робочих процесів.

На завершення зборів Голова Верховного Суду Станіслав Кравченко відзначив вагомі результати роботи Касаційного кримінального суду у складі Верховного Суду за минулий рік та подякував суддям ВС у ККС за досягнення таких високих показників.

За його словами, пріоритетами подальшої діяльності як касаційного суду, так і Верховного Суду загалом лишатиметься організація відкритого діалогу із фаховою правничою спільнотою, міжнародними партнерами та громадськістю про досягнення національної судової системи та виклики для правосуддя, зокрема, в умовах воєнних реалій та загроз для демократичних цінностей.

Також під час зборів затвердили Аналіз здійснення правосуддя Касаційним кримінальним судом у складі Верховного Суду у 2025 році.

