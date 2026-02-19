ВККС рекомендовала назначить на должность одного судью

Комиссия приняла решение рекомендовать назначить Владимира Коломийца на должность судьи Броварского горрайонного суда Киевской области.

На заседании Высшей квалификационной комиссии судей Украины в составе временной коллегии проведено собеседование с Коломийцем Владимиром Михайловичем, победителем конкурса на занятие вакантных должностей судей местных судов, объявленного решением Комиссии от 14 сентября 2023 года. Об этом сообщила ВККС.

По результатам собеседования 18 февраля Комиссия приняла решение рекомендовать назначить Коломийца Владимира Михайловича на должность судьи Броварского горрайонного суда Киевской области.

