ВККС рекомендувала призначити на посаду одного суддю

Комісія ухвалила рішення рекомендувати призначити Володимира Коломійця на посаду судді Броварського міськрайонного суду Київської області.

В засіданні Вищої кваліфікаційної комісії суддів України у складі тимчасової колегії проведено співбесіду із Коломійцем Володимиром Михайловичем, переможцем конкурсу на зайняття вакантних посад суддів місцевих судів, оголошеного рішенням Комісії від 14 вересня 2023 року. Про це повідомила ВККС.

За результатами співбесіди 18 лютого Комісія ухвалила рішення рекомендувати призначити Коломійця Володимира Михайловича на посаду судді Броварського міськрайонного суду Київської області.

