Конституционный Суд Украины получил рекомендации ОБСЕ относительно Правил профессиональной этики судей

Документ содержит международные стандарты независимости и беспристрастности судей и послужит основой для обновления регламента КСУ.

Конституционный Суд Украины получил Сравнительную записку о применимых стандартах и регулировании отводов и самоотводов судей, подготовленную Бюро демократических институтов и прав человека ОБСЕ (БДИПЧ) по запросу Суда в контексте реформирования его Регламента и совершенствования внутренних процедур Суда. Об этом сообщили в КСУ.

Документ носит комплексный характер и направлен на системный анализ того, как международные стандарты независимости и беспристрастности судей реализуются в правилах отвода (самоотвода), с особым учетом специфики конституционного судопроизводства, в частности с учетом особой роли конституционных судов в демократическом государстве, ограниченного состава судей и влияния соответствующих процедур на доверие общества к конституционному правосудию.

В Сравнительной записке обобщены ключевые требования международных стандартов в сфере права на справедливый суд, в частности практика Европейского суда по правам человека, в соответствии с которой беспристрастность суда оценивается по двум взаимосвязанным критериям: субъективной беспристрастности (отсутствие личной предвзятости судьи) и объективной беспристрастностью (отсутствие обстоятельств, которые с точки зрения разумного стороннего наблюдателя могут вызвать сомнения в беспристрастности суда).

Правила отвода (самоотвода) призваны устранять не только реальный конфликт интересов, но и саму видимость предвзятости, поскольку именно она может подорвать доверие общества к правосудию, – отмечается в Документе.

На основе сравнительного анализа законодательства и практики государств – участников ОБСЕ, а также обобщения подходов ЕСПЧ, эксперты БДИПЧ выделяют три наиболее распространенных и универсальных основания для отвода судьи:

наличие у судьи личного интереса в результате рассмотрения дела;

семейные или тесные личные связи с участниками производства;

предыдущее участие судьи в том же деле в другой процессуальной роли.

В то же время подчеркивается, что каждое заявление об отводе должно оцениваться индивидуально, с учетом конкретных обстоятельств дела.

Отдельное внимание в записке уделено специфическим вызовам, присущим именно конституционным судам. Эксперты БДИПЧ обращают внимание, что: конституционные суды обычно состоят из ограниченного количества судей; их решения имеют значительный политико-правовой и общественный резонанс; личности судей являются публично известными.

В связи с этим чрезмерное или формалистическое применение института отвода (самоотвода) может негативно влиять на функциональную способность суда, в частности на кворум и возможность принятия решений. Именно поэтому в исключительных ситуациях допускается применение так называемой доктрины необходимости, однако только после тщательной оценки вопросов беспристрастности.

Записка также формулирует важные процессуальные ориентиры для регулирования отводов (самоотводов), а именно: заявления об отводе (самоотводе) должны быть надлежащим образом обоснованными и не основываться на абстрактных или общих утверждениях; решения об отводе (самоотводе) должны приниматься независимым органом или составом суда, а не самим судьей; отказ в отводе (самоотводе) должен сопровождаться убедительной и понятной мотивацией; сама процедура рассмотрения вопроса об отводе (самоотводе) должна соответствовать стандартам справедливого суда.

В Документе рассмотрен ряд сценариев, актуальных для Конституционного Суда Украины, в частности:

участие судьи до назначения в принятии или обсуждении закона, который впоследствии стал предметом конституционного контроля;

предыдущая деятельность судьи как представителя участника конституционного производства по делам, которые находились или находятся на рассмотрении Суда;

участие в подготовке или представлении amicus curiae.

Эксперты БДИПЧ подчеркивают, что такие обстоятельства сами по себе не всегда обусловливают обязательный отвод (самоотвод) судьи, однако требуют внимательной оценки с точки зрения объективного критерия беспристрастности.

Сравнительная записка БДИПЧ ОБСЕ создает целостную нормативно-ценностную рамку для осмысления института отвода и самоотвода судей в конституционном судопроизводстве. Ее рекомендации направлены на достижение баланса между защитой принципов независимости и беспристрастности судей, эффективным функционированием Суда и укреплением доверия общества к конституционной юстиции.

Рекомендации и выводы, изложенные в документе, будут предметно проработаны Рабочей группой по подготовке изменений в Регламент Конституционного Суда Украины. Их учет направлен на дальнейшее укрепление гарантий независимости и беспристрастности Суда, повышение прозрачности процедур и приведение внутреннего регулирования в соответствие с лучшими европейскими и международными стандартами.

Конституционный Суд Украины выражает благодарность БДИПЧ ОБСЕ за последовательную экспертную поддержку и профессиональный вклад в развитие конституционной юстиции, что особенно важно в период институциональных реформ и европейской интеграции Украины.

