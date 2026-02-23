  1. Суд инфо

Конституционный Суд Украины получил рекомендации ОБСЕ относительно Правил профессиональной этики судей

17:52, 23 февраля 2026
telegram sharing button
facebook sharing button
viber sharing button
twitter sharing button
whatsapp sharing button
Документ содержит международные стандарты независимости и беспристрастности судей и послужит основой для обновления регламента КСУ.
Конституционный Суд Украины получил рекомендации ОБСЕ относительно Правил профессиональной этики судей
Следите за актуальными новостями в соцсетях SUD.UA

Конституционный Суд Украины получил Сравнительную записку о применимых стандартах и регулировании отводов и самоотводов судей, подготовленную Бюро демократических институтов и прав человека ОБСЕ (БДИПЧ) по запросу Суда в контексте реформирования его Регламента и совершенствования внутренних процедур Суда. Об этом сообщили в КСУ.

Только актуальное: читайте SUD.UA в Telegram

Документ носит комплексный характер и направлен на системный анализ того, как международные стандарты независимости и беспристрастности судей реализуются в правилах отвода (самоотвода), с особым учетом специфики конституционного судопроизводства, в частности с учетом особой роли конституционных судов в демократическом государстве, ограниченного состава судей и влияния соответствующих процедур на доверие общества к конституционному правосудию.

В Сравнительной записке обобщены ключевые требования международных стандартов в сфере права на справедливый суд, в частности практика Европейского суда по правам человека, в соответствии с которой беспристрастность суда оценивается по двум взаимосвязанным критериям: субъективной беспристрастности (отсутствие личной предвзятости судьи) и объективной беспристрастностью (отсутствие обстоятельств, которые с точки зрения разумного стороннего наблюдателя могут вызвать сомнения в беспристрастности суда).

Правила отвода (самоотвода) призваны устранять не только реальный конфликт интересов, но и саму видимость предвзятости, поскольку именно она может подорвать доверие общества к правосудию, – отмечается в Документе.

На основе сравнительного анализа законодательства и практики государств – участников ОБСЕ, а также обобщения подходов ЕСПЧ, эксперты БДИПЧ выделяют три наиболее распространенных и универсальных основания для отвода судьи:

  • наличие у судьи личного интереса в результате рассмотрения дела;
  • семейные или тесные личные связи с участниками производства;
  • предыдущее участие судьи в том же деле в другой процессуальной роли.

В то же время подчеркивается, что каждое заявление об отводе должно оцениваться индивидуально, с учетом конкретных обстоятельств дела.

Отдельное внимание в записке уделено специфическим вызовам, присущим именно конституционным судам. Эксперты БДИПЧ обращают внимание, что: конституционные суды обычно состоят из ограниченного количества судей; их решения имеют значительный политико-правовой и общественный резонанс; личности судей являются публично известными.

В связи с этим чрезмерное или формалистическое применение института отвода (самоотвода) может негативно влиять на функциональную способность суда, в частности на кворум и возможность принятия решений. Именно поэтому в исключительных ситуациях допускается применение так называемой доктрины необходимости, однако только после тщательной оценки вопросов беспристрастности.

Записка также формулирует важные процессуальные ориентиры для регулирования отводов (самоотводов), а именно: заявления об отводе (самоотводе) должны быть надлежащим образом обоснованными и не основываться на абстрактных или общих утверждениях; решения об отводе (самоотводе) должны приниматься независимым органом или составом суда, а не самим судьей; отказ в отводе (самоотводе) должен сопровождаться убедительной и понятной мотивацией; сама процедура рассмотрения вопроса об отводе (самоотводе) должна соответствовать стандартам справедливого суда.

В Документе рассмотрен ряд сценариев, актуальных для Конституционного Суда Украины, в частности:

  • участие судьи до назначения в принятии или обсуждении закона, который впоследствии стал предметом конституционного контроля;
  • предыдущая деятельность судьи как представителя участника конституционного производства по делам, которые находились или находятся на рассмотрении Суда;
  • участие в подготовке или представлении amicus curiae.

Эксперты БДИПЧ подчеркивают, что такие обстоятельства сами по себе не всегда обусловливают обязательный отвод (самоотвод) судьи, однако требуют внимательной оценки с точки зрения объективного критерия беспристрастности.

Сравнительная записка БДИПЧ ОБСЕ создает целостную нормативно-ценностную рамку для осмысления института отвода и самоотвода судей в конституционном судопроизводстве. Ее рекомендации направлены на достижение баланса между защитой принципов независимости и беспристрастности судей, эффективным функционированием Суда и укреплением доверия общества к конституционной юстиции.

Рекомендации и выводы, изложенные в документе, будут предметно проработаны Рабочей группой по подготовке изменений в Регламент Конституционного Суда Украины. Их учет направлен на дальнейшее укрепление гарантий независимости и беспристрастности Суда, повышение прозрачности процедур и приведение внутреннего регулирования в соответствие с лучшими европейскими и международными стандартами.

Конституционный Суд Украины выражает благодарность БДИПЧ ОБСЕ за последовательную экспертную поддержку и профессиональный вклад в развитие конституционной юстиции, что особенно важно в период институциональных реформ и европейской интеграции Украины.

Подписывайтесь на наш Тelegram-канал t.me/sudua и на Google Новости SUD.UA, а также на наш VIBER, страницу в Facebook и в Instagram, чтобы быть в курсе самых важных событий.

судья КСУ ОБСЕ

Читайте также

XX съезд судей Украины – онлайн-трансляция – день первый

Лента новостей

Блоги
Публикации
Определение следственного судьи не возобновляет досудебное расследование автоматически: КУС ВС отступил от позиции прошлых лет

КУС подчеркнул: решение о возобновлении досудебного расследования принадлежит исключительно стороне обвинения.

Суд сможет предоставлять до шести месяцев для примирения супругов: как изменится процесс расторжения брака

Проект нового Гражданского кодекса Украины изменяет подход к расторжению брака и детализирует механизм примирения супругов.

Франция закрепила тайну консультаций корпоративных юристов: решение Конституционного совета

Конституционный совет Франции подтвердил законность режима конфиденциальности юридических консультаций компаний, подчеркнув необходимость эффективного судебного контроля.

Работодателям хотят разрешить увольнение работников «задним числом»

Инициатива предусматривает упрощение трудовых процедур для работодателей в зонах боевых действий и на временно оккупированных территориях.

Лес без статуса: апелляция в Виннице обязала городской совет вернуться к земельному решению

Суд признал противоправной отказ вынести на сессию вопрос о самозалесенных участках.

Контакты
О нас

© 2010-2025 «Судебно-юридическая газета». Все права защищены. Использование материалов сайта только при гиперссылке на «Судебно-юридическую газету» не ниже первого абзаца. Перепечатка, копирование или воспроизведение содержательных частей авторских материалов «Судебно-юридической газеты» без ссылки на SUD.UA в любом виде строго запрещена. Идентификатор медиа – R40-02154.

Судебно-юридическая газета

Адрес редакции: 01001, г. Киев, бульвар Тараса Шевченка, 1
Тел/факс: (044) 235-91-41, 287-37-74
E-mail: [email protected]