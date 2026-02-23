  1. Суд інфо

Конституційний Суд України отримав рекомендації ОБСЄ щодо Правил професійної етики суддів

17:52, 23 лютого 2026
Документ містить міжнародні стандарти незалежності та неупередженості суддів і слугуватиме основою для оновлення регламенту КСУ.
Конституційний Суд України отримав Порівняльну записку щодо застосовних стандартів і регулювання відводів та самовідводів суддів, підготовлену Бюро демократичних інститутів і прав людини ОБСЄ (БДІПЛ) на запит Суду в контексті реформування його Регламенту та вдосконалення внутрішніх процедур Суду. Про це повідомили в КСУ.

Документ має комплексний характер і спрямований на системний аналіз того, як міжнародні стандарти незалежності та неупередженості суддів реалізуються у правилах відводу (самовідводу), з особливим урахуванням специфіки конституційного судочинства, зокрема з огляду на особливу роль конституційних судів у демократичній державі, обмежений склад суддів і вплив відповідних процедур на довіру суспільства до конституційного правосуддя.

У Порівняльній записці узагальнено ключові вимоги міжнародних стандартів у сфері права на справедливий суд, зокрема практику Європейського суду з прав людини, відповідно до якої неупередженість суду оцінюється за двома взаємопов’язаними критеріями: суб’єктивною неупередженістю (відсутність особистої упередженості судді), та об’єктивною неупередженістю (відсутність обставин, які з точки зору розумного стороннього спостерігача можуть викликати сумніви у безсторонності суду).

Правила відводу (самовідводу) покликані усувати не лише реальний конфлікт інтересів, а й саму видимість упередженості, оскільки саме вона може підірвати довіру суспільства до правосуддя, – наголошується в Документі.

На основі порівняльного аналізу законодавства та практики держав – учасниць ОБСЄ, а також узагальнення підходів ЄСПЛ, експерти БДІПЛ виокремлюють три найбільш поширені та універсальні підстави для відводу судді:

  • наявність у судді особистого інтересу в результаті розгляду справи;
  • сімейні або тісні особисті зв’язки з учасниками провадження;
  • попередня участь судді у тій самій справі в іншій процесуальній ролі.

Водночас підкреслюється, що кожна заява про відвід має оцінюватися індивідуально, з урахуванням конкретних обставин справи.

Окрему увагу в записці приділено специфічним викликам, притаманним саме конституційним судам. Експерти БДІПЛ звертають увагу, що: конституційні суди зазвичай складаються з обмеженої кількості суддів; їхні рішення мають значний політико-правовий і суспільний резонанс; особи суддів є публічно відомими.

У зв’язку з цим, надмірне або формалістичне застосування інституту відводу (самовідводу) може негативно впливати на функціональну спроможність суду, зокрема на кворум і можливість ухвалення рішень. Саме тому, у виняткових ситуаціях допускається застосування так званої доктрини необхідності, однак лише після ретельної оцінки питань неупередженості.

Записка також формулює важливі процесуальні орієнтири для регулювання відводів (самовідводів), як-от: заяви про відвід (самовідвід) мають бути належно обґрунтованими і не ґрунтуватися на абстрактних чи загальних твердженнях; рішення щодо відводу (самовідводу) повинні ухвалюватися незалежним органом або складом суду, а не самим суддею; відмова у відводі (самовідводі) має супроводжуватися переконливим і зрозумілим мотивуванням; сама процедура розгляду питання про відвід (самовідвід) повинна відповідати стандартам справедливого суду.

У Документі розглянуто низку сценаріїв, актуальних для Конституційного Суду України, зокрема:

  • участь судді до призначення в ухваленні або обговоренні закону, що згодом став предметом конституційного контролю;
  • попередню діяльність судді як представника учасника конституційного провадження у справах, які перебували або перебувають на розгляді Суду;
  • участь у підготовці чи поданні amicus curiae.

Експерти БДІПЛ підкреслюють, що такі обставини самі по собі не завжди зумовлюють обов’язковий відвід (самовідвід) судді, однак потребують уважної оцінки з погляду об’єктивного критерію неупередженості.

Порівняльна записка БДІПЛ ОБСЄ створює цілісну нормативно-ціннісну рамку для осмислення інституту відводу та самовідводу суддів у конституційному судочинстві. Її рекомендації спрямовані на досягнення балансу між захистом принципів незалежності та неупередженості суддів, ефективним функціонуванням Суду та зміцненням довіри суспільства до конституційної юстиції.

Рекомендації та висновки, викладені у документі, будуть предметно опрацьовані Робочою групою з підготування змін до Регламенту Конституційного Суду України. Їх урахування спрямоване на подальше зміцнення гарантій незалежності та неупередженості Суду, підвищення прозорості процедур і приведення внутрішнього регулювання у відповідність до найкращих європейських та міжнародних стандартів.

Конституційний Суд України висловлює вдячність БДІПЛ ОБСЄ за послідовну експертну підтримку та фаховий внесок у розвиток конституційної юстиції, що є особливо важливим у період інституційних реформ і європейської інтеграції України.

суддя КСУ ОБСЄ

Стрічка новин

Блоги
Публікації
