Состоялись заседания сенатов и коллегий судей КСУ – рассматривались дела и выносились постановления

Первый и Второй сенаты КСУ 25 февраля рассмотрели жалобы граждан и бизнеса.

25 февраля состоялись заседания Первого и Второго сенатов Конституционного Суда, а также коллегий судей, в ходе которых рассматривались дела по конституционным жалобам граждан и юридических лиц.

Первый сенат 25 февраля 2026 года на открытых частях пленарных заседаний в форме письменного производства рассматривал дела по конституционным жалобам:

Нагаева Игоря Сергеевича о конституционности части пятой статьи 13 Закона Украины «О статусе ветеранов войны, гарантиях их социальной защиты» в редакции 13 Закона Украины «О внесении изменений в некоторые законы Украины относительно разовой денежной выплаты ветеранам войны и жертвам нацистских преследований»;

Сидоренко Дмитрия Владимировича относительно конституционности абзаца пятого статьи 7 Закона Украины «О Государственном бюджете Украины на 2024 год».

Суд исследовал материалы дел и перешел к закрытым частям пленарных заседаний.

Первый сенат на закрытой части пленарного заседания продолжил рассмотрение дела по конституционной жалобе Мельника Александра Михайловича относительно конституционности части десятой статьи 615 Уголовного процессуального кодекса Украины. Его рассмотрение Суд продолжит на одном из следующих пленарных заседаний.

При рассмотрении дела по конституционной жалобе Трофимовой Надежды Анатольевны о конституционности части четвертой статьи 26, пункта 7 части первой статьи 284 Уголовного процессуального кодекса Украины Первый сенат определил письменную форму конституционного производства.

Второй сенат на открытой части пленарного заседания в форме письменного производства рассматривал дело по конституционной жалобе Дудина Романа Владимировича относительно конституционности абзаца пятого части пятой статьи 182 Уголовного процессуального кодекса Украины. Суд исследовал материалы дела и перешел к закрытой части пленарного заседания.

Второй сенат на закрытых частях пленарных заседаний продолжил рассмотрение дел по конституционным жалобам:

Червинского Романа Григорьевича относительно конституционности части пятой статьи 615 Уголовного процессуального кодекса Украины;

Горобца Артура Валерьевича относительно конституционности части первой статьи 76 Уголовного процессуального кодекса Украины;

Лопушанского Владимира Михайловича относительно конституционности абзаца седьмого подпункта 1, подпункта 5 пункта 3, пункта 5 части второй статьи 4 Закона Украины «О судебном сборе»;

Гудыренко Сергея Владимировича относительно конституционности части третьей статьи 307, частей первой, второй статьи 309 Уголовного процессуального кодекса Украины.

Рассмотрение этих дел Суд продолжит на одном из следующих пленарных заседаний.

Второй сенат объединил в одно конституционное производство дело по конституционной жалобе Масюка Михаила Петровича и дело по конституционной жалобе Дудкевича Эдуарда Валентиновича относительно конституционности пункта 8 раздела «Заключительные положения» Закона Украины «О Государственном бюджете Украины на 2023 год».

Рассмотрение вопроса об открытии или отказе в открытии конституционного производства по делу по конституционной жалобе Частного акционерного общества «Львовский электроламповый завод «Искра» относительно конституционности абзаца первого части четвертой статьи 14 Закона Украины «Об обеспечении реализации жилищных прав жителей общежитий» Второй сенат продолжит на одном из следующих заседаний.

Второй сенат определил письменную форму конституционных производств при рассмотрении дел по конституционным жалобам:

Карась Алены Васильевны, Карася Владимира Владимировича относительно конституционности пункта 9 части первой статьи 309 Уголовного процессуального кодекса Украины;

Лукьянчук Лилии Петровны о конституционности подпунктов «а», «в» пункта 2 части пятой статьи 328 Кодекса административного судопроизводства Украины.

Кроме того, состоялись заседания коллегий судей Первого и Второго сенатов, на которых судьи рассматривали вопрос об открытии конституционных производств по делам по конституционным жалобам.

По результатам рассмотрения Вторая коллегия судей Второго сената постановила Постановление об открытии конституционного производства по делу по конституционной жалобе Андрейчука Тараса Васильевича относительно конституционности части третьей статьи 119 Кодекса законов о труде Украины. Вопросы, связанные с конституционным производством по этому делу, судьи рассмотрят на заседании Второго сената.

Третья коллегия судей Первого сената отказала (окончательно) в открытии конституционного производства по делу по конституционной жалобе Цыганенко Александра Петровича относительно конституционности части четвертой статьи 263, статьи 353, пункта 4 части пятой статьи 357, пунктов 1, 2 части первой, пунктов 1, 2, 3, 4 части второй статьи 389, пункта 5 части второй статьи 392, части четвертой статьи 394 Гражданского процессуального кодекса Украины, отдельных судебных решений Верховного Суда, судебной практики Европейского суда по правам человека.

Коллегия судей на одном из следующих заседаний продолжит рассмотрение вопроса об открытии конституционного производства по делу по конституционной жалобе Бабака Максима Андреевича о конституционности предписаний части первой статьи 142, части пятой статьи 2791 Кодекса Украины об административных правонарушениях.

