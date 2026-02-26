  1. Суд інфо

Відбулися засідання сенатів і колегій суддів КСУ – розглядали справи та постановили ухвали

12:24, 26 лютого 2026
Перший та Другий сенати КСУ 25 лютого розглянули скарги громадян та бізнесу.
25 лютого відбулися засідання Першого та Другого сенатів Конституційного Суду, а також колегій суддів, під час яких розглядалися справи за конституційними скаргами громадян та юридичних осіб.

Перший сенат 25 лютого 2026 року на відкритих частинах пленарних засідань у формі письмового провадження розглядав справи за конституційними скаргами:

  • Нагаєва Ігоря Сергійовича щодо конституційності частини п’ятої статті 13 Закону України „Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту“ у редакції 13 Закону України „Про внесення змін до деяких законів України щодо разової грошової виплати ветеранам війни та жертвам нацистських переслідувань“;
  • Сидоренка Дмитра Володимировича щодо конституційності абзацу п’ятого статті 7 Закону України „Про Державний бюджет України на 2024 рік“.

Суд дослідив матеріали справ та перейшов до закритих частин пленарних засідань.

Перший сенат на закритій частині пленарного засідання продовжив розгляд справи за конституційною скаргою Мельника Олександра Михайловича щодо конституційності частини десятої статті 615 Кримінального процесуального кодексу України. Її розгляд Суд продовжить на одному з наступних пленарних засідань.

У розгляді справи за конституційною скаргою Трофимової Надії Анатоліївни щодо конституційності частини четвертої статті 26, пункту 7 частини першої статті 284 Кримінального процесуального кодексу України Перший сенат визначив письмову форму конституційного провадження.

Другий сенат на відкритій частині пленарного засідання у формі письмового провадження розглядав справу за конституційною скаргою Дудіна Романа Володимировича щодо конституційності абзацу п’ятого частини п’ятої статті 182 Кримінального процесуального кодексу України. Суд дослідив матеріали справи та перейшов до закритої частини пленарного засідання.

Другий сенат на закритих частинах пленарних засідань продовжив розгляд справ за конституційними скаргами:

Розгляд цих справ Суд продовжить на одному з наступних пленарних засідань.

Другий сенат об’єднав в одне конституційне провадження справу за конституційною скаргою Масюка Михайла Петровича та справу за конституційною скаргою Дудкевича Едуарда Валентиновича щодо конституційності пункту 8 розділу „Прикінцеві положення“ Закону України „Про Державний бюджет України на 2023 рік“.

Розгляд питання щодо відкриття або відмови у відкритті конституційного провадження у справі за конституційною скаргою Приватного акціонерного товариства „Львівський електроламповий завод „Іскра“ щодо конституційності абзацу першого частини четвертої статті 14 Закону України „Про забезпечення реалізації житлових прав мешканців гуртожитків“ Другий сенат продовжить на одному з наступних засідань.

Другий сенат визначив письмову форму конституційних проваджень у розгляді справ за конституційними скаргами:

Крім того, відбулися засідання колегій суддів Першого і Другого сенатів, на яких судді розглядали питання щодо відкриття конституційних проваджень у справах за конституційними скаргами.

За результатами розгляду Друга колегія суддів Другого сенату постановила Ухвалу про відкриття конституційного провадження у справі за конституційною скаргою Андрейчука Тараса Васильовича щодо конституційності частини третьої статті 119 Кодексу законів про працю України. Питання, пов’язані з конституційним провадженням у цій справі, судді розглянуть на засіданні Другого сенату.

Третя колегія суддів Першого сенату відмовила (остаточно) у відкритті конституційного провадження у справі за конституційною скаргою Циганенка Олександра Петровича щодо конституційності частини четвертої статті 263, статті 353, пункту 4 частини п’ятої статті 357, пунктів 1, 2 частини першої, пунктів 1, 2, 3, 4 частини другої статті 389, пункту 5 частини другої статті 392, частини четвертої статті 394 Цивільного процесуального кодексу України, окремих судових рішень Верховного Суду, судової практики Європейського суду з прав людини.

Колегія суддів на одному з наступних засідань продовжить розгляд питання щодо відкриття конституційного провадження у справі за конституційною скаргою Бабака Максима Андрійовича щодо конституційності приписів частини першої статті 142, частини п’ятої статті 2791 Кодексу України про адміністративні правопорушення.

