Судьи Александр Яковлев и Валентина Берелет уволены в отставку — ВСП

ВСП приняла решение об увольнении в связи с подачей заявлений об отставке двух судей.

В четверг, 26 февраля, Высший совет правосудия рассмотрел материалы об увольнении судей с должностей по общим обстоятельствам. Об этом сообщил ВСП.

ВСП решил уволить в связи с подачей заявлений об отставке:

Яковлева Александра Сергеевича — с должности судьи Бердичевского горрайонного суда Житомирской области;

Берелет Валентину Владимировну — с должности судьи Криничанского районного суда Днепропетровской области.

