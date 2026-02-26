Суддів Олександра Яковлєва та Валентину Берелет звільнено у відставку — ВРП

ВРП вирішила звільнити у зв’язку з поданням заяв про відставку двох суддів.

У четвер, 26 лютого, Вища рада правосуддя розглянула матеріали щодо звільнення суддів з посад за загальними обставинами. Про це повідомила ВРП.

ВРП вирішила звільнити у зв’язку з поданням заяв про відставку:

Яковлєва Олександра Сергійовича – з посади судді Бердичівського міськрайонного суду Житомирської області;

Берелет Валентини Володимирівни – з посади судді Криничанського районного суду Дніпропетровської області.

