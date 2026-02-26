Судьи Верховного Суда обсудили механизмы возмещения вреда, причиненного вследствие войны

В дискуссии приняли участие председатель КГС ВС Марина Червинская, судьи Большой Палаты ВС Николай Мазур, Надежда Стефанив и судья КГС ВС Ольга Ступак.

Судьи Верховного Суда приняли участие в круглом столе «Возмещение вреда, причиненного вследствие войны: международные и национальные аспекты». Об этом информирует ВС.

Об административных и судебных механизмах возмещения ущерба, причиненного страной-агрессором, проблемах с исполнением решений в соответствующей категории дел и перспективах их решения и другом говорили председатель Кассационного гражданского суда в составе Верховного Суда Марина Червинская, судьи Большой Палаты ВС Николай Мазур и Надежда Стефанив и судья КГС ВС Ольга Ступак.

Марина Червинская выразила глубокую благодарность всем, кто приложил усилия для создания Реестра убытков, причиненных агрессией Российской Федерации против Украины (RD4U), подчеркнув важность создания действенного административного механизма возмещения ущерба, причиненного страной-агрессором, который предоставляет возможность получить возмещение без судебного спора.

Также председатель КГС ВС обратила внимание, что Украина ввела законодательно еще административный механизм, который предусматривает уступку государству права требования к стране-агрессору за разрушенное недвижимое имущество в обмен на сертификат или средства на ремонт жилья.

Относительно судебной практики в соответствующей категории споров она отметила, что после 2014 года иски о возмещении вреда предъявлялись преимущественно к государству Украина, поскольку суды отказывали в открытии производства по искам к стране-агрессору, которая, пользуясь судебным иммунитетом, не предоставляла согласия на рассмотрение дела судом Украины.

После принятия КГС ВС постановления от 18 мая 2022 года по делу № 760/17232/20-ц произошел перелом в этом вопросе. Своим решением Верховный Суд фактически отменил иммунитет рф по делам о возмещении вреда, причиненного вооруженной агрессией, и суды начали рассматривать по существу дела по искам именно к государству-агрессору.

Марина Червинская сказала, что преимущественно рассмотрение этих дел заканчивалось в судах первой инстанции, реже — в апелляционных судах, потому что рф не вступала в дела и не обжаловала решения. Такие решения в некоторых случаях обжаловались истцами, которые не соглашались с размером назначенного возмещения или были не согласны с отказом в удовлетворении иска.

Председатель КГС ВС также отметила, что на сегодня в Верховный Суд подано менее 30 кассационных жалоб на решения по делам соответствующей категории. В части случаев КГС ВС отказал в открытии производства по делу, в частности из-за малозначительности дела. Некоторые дела кассационный суд рассмотрел по существу, другие — еще находятся на рассмотрении суда.

Но даже когда принятое в пользу истца решение о взыскании вреда с рф вступило в законную силу, возникает вопрос о его исполнении. Докладчица обратила внимание, что возместить вред за счет имущества страны-агрессора в других государствах почти невозможно, поскольку они не признают ограничение иммунитета даже такой страны, которая начала самую страшную войну со времен Второй мировой войны, и, соответственно, не признают решения судов Украины о возмещении вреда, причиненного страной-агрессором, принятые без участия самого агрессора.

Поэтому Марина Червинская очень положительно оценила то, что соответствующие решения будут вноситься в упомянутый Реестр убытков, и, таким образом, они будут исполняться, ведь рассмотрение дела заканчивается не принятием решения, вступившего в законную силу, а именно его исполнением.

Николай Мазур осветил проблематику судебного юрисдикционного иммунитета государства, подчеркнув необходимость учета международного правового контекста при рассмотрении соответствующих категорий дел. Украинские суды, руководствуясь правовыми выводами КГС ВС, признают отсутствие иммунитета рф как государства-агрессора. В то же время судьям важно осознавать перспективы исполнения таких решений за пределами Украины.

Судья отметил, что международная судебная практика по делам, связанным с иммунитетом государства, остается преимущественно сдержанной. Соответствующие подходы формировались на протяжении более двухсот лет и, несмотря на признание серьезных нарушений международного гуманитарного права, часто не приводили к удовлетворению исков о судебном возмещении вреда. Примеры такой практики существуют в правоприменении судов США, Японии и ряда европейских государств.

Отдельно докладчик проанализировал опыт Греции и Италии. В частности, Италия в 2000-х годах признала возможность ограничения иммунитета Германии по делам о нарушении императивных норм международного гуманитарного права, однако в 2012 году Международный суд ООН признал такие действия нарушением международных обязательств. Впоследствии Италия ввела национальный компенсационный механизм, фактически взяв исполнение судебных решений на себя.

В то же время ситуация Украины является принципиально отличной с учетом продолжающейся вооруженной агрессии и отсутствия каких-либо компенсационных механизмов со стороны государства-агрессора. При этом уже имеются решения судов отдельных иностранных государств, которыми отказано в исполнении решений украинских судов, что представляет существенный вызов для национальной судебной практики.

В этом контексте Николай Мазур подчеркнул важность взаимодействия украинских судов с международными механизмами документирования вреда. Хотя такие механизмы не обязаны принимать во внимание решения национальных судов, сама возможность их учета обусловливает повышенные требования к качеству судебных решений, в частности относительно тщательного установления фактических обстоятельств дела и надлежащего правового обоснования.

Надежда Стефанив, которая является одним из соавторов разработанного на базе Национальной школы судей Украины учебного курса подготовки судей по рассмотрению дел о возмещении вреда, причиненного агрессией рф, подчеркнула его практическую ценность.

Относительно международного Реестра убытков судья отметила, что он превратился из теоретической идеи в реальный механизм возмещения вреда. Судья заметила, что вопросы функционирования Реестра убытков ранее обсуждались как концепция, тогда как сегодня уже можно говорить о его практическом применении.

Созданный на основании резолюции Генеральной Ассамблеи ООН международный компенсационный механизм фактически сформировал квазисудебный орган, который сочетает принятие заявлений, оценку материалов, учет судебных решений и исполнение решений о компенсации. Такой механизм основывается на нормах международного гуманитарного права и международного права прав человека.

Отдельное внимание судья обратила на необходимость обеспечения равных прав для всех заявителей — как тех, кто обращается в Реестр с решением национального суда, так и тех, кто подает заявление без него. Судья заметила, что наличие судебного решения не должно восприниматься как преимущество, поскольку для Реестра ключевыми являются фактические обстоятельства.

Ольга Ступак, которая также является соавтором курса подготовки судей по рассмотрению дел о возмещении вреда, причиненного агрессией рф, поблагодарила НШСУ и всех, кто работал над программой курса, и призвала всех судей его прослушать.

Судья сообщила, что по данным Министерства юстиции Украины на территории нашего государства выдано более 1,5 тыс. исполнительных документов по решениям по делам о возмещении вреда, причиненного агрессией рф, которые объединены в одно исполнительное производство. Сумма взыскания составляет более 1,2 трлн грн, 37 % взыскателей по указанным исполнительным производствам являются физические лица, 12 % — юридические лица, около 51 % — государство Украина.

Ольга Ступак обратила внимание, что несмотря на то, что процент взыскателей — юридических лиц является наименьшим, на них приходится 99 % суммы всего долга страны-агрессора, присужденного национальными судами. При этом она акцентировала, что 52 % всей суммы долга в Украине по неисполненным решениям — это долг по решениям о возмещении вреда страной-агрессором.

Судья отметила, что в Дорожной карте, утвержденной правительством Украины, наша страна взяла на себя обязательство провести анализ и разработать рекомендации по решению проблемных вопросов, связанных с неисполнением судебных решений о взыскании вреда с рф. Верховный Суд, как один из ключевых исполнителей мероприятий Дорожной карты в этой части, до конца первого квартала 2026 года завершит анализ соответствующей судебной практики. В дальнейшем законодатель должен выработать определенные механизмы для решения проблем с исполнением судебных решений.

Ольга Ступак также заметила, что из-за невозможности исполнения судебных решений о возмещении вреда, причиненного рф, за счет активов страны-агрессора, находящихся в Украине, граждане уже обращаются в суды с исками о возмещении вреда за неисполнение судебного решения.

Она обратила внимание на постановление КГС ВС от 14 января 2026 года по делу № 553/88/25, в котором истец указал, что решением национального суда в его пользу взыскано с рф 1 млн грн морального вреда в связи с тем, что из-за оккупации АР Крым он был вынужден переехать на подконтрольную Украине территорию. Это решение не исполняется длительное время, поэтому он просил суд взыскать с государства Украина 1 млн грн имущественного вреда и 100 млн грн морального вреда за неисполнение государством позитивной обязанности. При этом истец ссылался, в частности, на нарушение ст. 6 Конвенции о защите прав человека и основных свобод.

Суды первой и апелляционной инстанций отказали в удовлетворении иска, указав, что разрабатывается проект закона об урегулировании вопроса исполнения соответствующих решений. КГС ВС согласился с решениями судов предыдущих инстанций, отметив, что истец фактически пытается таким способом переложить ответственность за вред, причиненный агрессией, со страны-агрессора на Украину, хотя для этого нет ни фактических, ни правовых оснований. Кроме того, кассационный суд констатировал отсутствие национального механизма исполнения решений, где должником является страна-агрессор, а также сделал вывод, что отсутствие такого механизма не препятствует лицам, пострадавшим от вооруженной агрессии, обратиться в международный Реестр убытков.

Также Ольга Ступак обратила внимание на постановление КГС ВС от 4 февраля 2026 года по делу № 572/4899/24. Кассационный суд согласился с решениями судов предыдущих инстанций, которые отказали в удовлетворении иска о возмещении морального вреда в размере 300 тыс. евро в связи с недоказанностью факта причинения морального вреда. Истец не доказал всех необходимых составных элементов для принятия положительного решения по делу, касающемуся деликтной ответственности.

Докладчица обратилась ко всем коллегам, прежде всего к судьям первой инстанции, которые рассматривают соответствующие дела, с призывом не допустить сегодня девальвации решений национального суда, поддерживать их авторитет и значимость. Это можно обеспечить только безупречным их мотивированием и обоснованием выводов.

