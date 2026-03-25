Как устанавливается опека над имуществом безвестно отсутствующих лиц: судья БП ВС Ольга Ступак разъяснила особенности

Судья обратила внимание на практику Верховного Суда и ключевые решения по таким делам.

В Украине на фоне полномасштабной войны существенно выросло количество дел о признании лиц безвестно отсутствующими, что обострило практические вопросы установления опеки над их имуществом. В то же время судебная практика относительно разграничения соответствующих процедур лишь недавно приобрела четкие ориентиры.

Об этом заявила судья Большой Палаты Верховного Суда Ольга Ступак во время научно-практического вебинара «Безвестное отсутствие лица. Алгоритм действий нотариуса. Установление опеки над имуществом. Смена опекуна, обжалование действий опекуна».

Ольга Ступак очертила ключевые подходы судов и требования к заявлениям в таких делах, а также объяснила, в каких случаях применяется признание лица безвестно отсутствующим, а когда — объявление его умершим.

Судья БП ВС отметила, что с началом полномасштабного российского вторжения трагические последствия войны существенно изменили как количество, так и характер дел, поступающих в суды. Возросло и количество дел о признании физического лица безвестно отсутствующим.

Докладчица напомнила, что в связи с тем, что в начале 2014 года начались боевые действия на востоке Украины, законодатель в новом ГПК Украины (2017 года) ввел специальную процедуру — установление факта смерти на временно оккупированных территориях (ст. 317 Кодекса). С тех пор перед гражданами и судами возник вопрос: «Когда следует обращаться за этой специальной процедурой, а когда — с заявлением об объявлении физического лица умершим?».

Эта дилемма долго оставалась незаметной, пока соответствующие дела не дошли до Верховного Суда. Сегодня практика является однозначной: если есть бесспорные доказательства смерти, в частности медицинское свидетельство или актовая запись о смерти, составленная на ТОТ, суды Украины могут установить факт смерти благодаря применению «намибийских исключений». Это позволяет гражданам в дальнейшем реализовывать права, связанные с открытием наследства и др.

В то же время четкие разграничения между процедурами объявления лица умершим и признания его безвестно отсутствующим в практике Верховного Суда сформировались лишь недавно.

Докладчица рассказала о различии между признанием физического лица безвестно отсутствующим судом в соответствии со ст. 43 ГК Украины и приобретением лицом статуса такого, которое пропало без вести при особых обстоятельствах, в административном порядке согласно Закону Украины «О правовом статусе лиц, пропавших без вести при особых обстоятельствах». По состоянию на февраль 2026 года Единый реестр лиц, пропавших без вести при особых обстоятельствах, насчитывает более 90 тыс. записей. Увеличение количества записей непосредственно связано с продолжающимися военными действиями и их последствиями для гражданского населения и военнослужащих.

Ольга Ступак обратила внимание, что ст. 306 ГПК Украины выдвигает конкретные требования к содержанию заявления о признании лица безвестно отсутствующим. В частности, заявление обязательно должно содержать описание обстоятельств исчезновения. «Простого утверждения о том, что близкий человек исчез и год о нем ничего не известно, — недостаточно. Одной лишь ссылки на правовую норму также не соответствует требованиям закона», — сказала судья.

Так, в постановлении от 17 сентября 2025 года по делу № 756/6461/24 КГС ВС указал, что когда заявление о признании лица пропавшим без вести изложено неясно относительно обстоятельств и цели, со ссылкой на норму о признании лица безвестно отсутствующим, суд первой инстанции имеет процессуальное право оставить заявление без движения для уточнения заявленных требований.

А в постановлении КГС ВС от 16 апреля 2025 года по делу № 756/7364/24 сделан вывод, что отсутствие в заявлении о признании лица безвестно отсутствующим цели, для которой необходимо признать лицо безвестно отсутствующим, не является основанием для закрытия производства по делу по ст. 306 ГПК Украины. В таком случае суд должен оставить заявление без движения для устранения недостатков. Если заявитель указывает цель в заявлении или апелляционной жалобе, суд должен рассмотреть дело по существу и проверить обоснованность этой цели.

Докладчица указала, что целью признания физического лица безвестно отсутствующим, как правило, является установление опеки над имуществом такого лица в случаях, когда обеспечить уход за ним и покрывать расходы на содержание иным способом невозможно.

Она обратила внимание на постановление КГС ВС от 20 марта 2024 года по делу № 523/2001/19. В нем сделан вывод, что признание физического лица безвестно отсутствующим требует установления четырех обязательных условий:

отсутствие сведений о пребывании лица в месте постоянного проживания;

отсутствие сведений о действительном месте пребывания лица и невозможность их получения;

истечение годичного срока со дня получения последних сведений о месте пребывания;

наличие правовой заинтересованности заявителя.

Кроме того, в этом постановлении коллегия судей КГС ВС указала, что суд обязан принять все возможные меры для установления места пребывания такого лица. А также, что при признании лица безвестно отсутствующим применяется презумпция, что лицо является живым, однако установить его местонахождение в данный момент невозможно.

Ольга Ступак отметила, что вопрос обоснования правовой заинтересованности заявителя является несколько дискуссионным. И пояснила, что от заявителя требуется одно: предоставить суду логическое и понятное объяснение того, с какой целью подано соответствующее заявление и какой практический интерес имеет заявитель в его удовлетворении.

Также судья обратила внимание, что рассмотрение дела о признании физического лица безвестно отсутствующим осуществляется судом в составе одного судьи и двух присяжных. Рассмотрение такой категории дел единолично судьей свидетельствует о рассмотрении дела неправомочным составом суда, что является нарушением требований процессуального закона. Об этом указал КГС ВС в постановлении от 9 апреля 2025 года по делу № 710/1160/24.

Докладчица привела вывод, сделанный в постановлении КГС ВС от 29 января 2020 года по делу № 154/2135/17. Суд указал, что по содержанию статей 43, 46 ГК Украины, статей 305, 306 ГПК Украины, если лицо, проходившее военную службу, пропало без вести в связи с военными действиями, в частности вследствие огневого воздействия незаконных вооруженных формирований во время проведения антитеррористической операции (операции объединенных сил), такие обстоятельства могут быть основанием для объявления судом лица умершим на основании ч. 2 ст. 46 ГК Украины, а не признания физического лица безвестно отсутствующим (о котором нет сведений о месте его пребывания в месте его постоянного проживания) на основании ч. 1 ст. 43 ГК Украины.

Кроме того, Ольга Ступак рассмотрела некоторые вопросы относительно установления опеки над имуществом лица, которое признано безвестно отсутствующим.

