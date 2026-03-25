Конституционный Суд рассматривает дело о выплате вознаграждения судьям, мобилизованным в ряды ВСУ.

КСУ рассматривает дело по жалобе судьи, которому прекратили выплату вознаграждения после изменений в законодательстве.

Второй сенат Конституционного Суда Украины на открытой части пленарного заседания в форме письменного производства рассматривал дело по конституционной жалобе Андрейчука Тараса Васильевича. Об этом информирует КСУ.

Во время пленарного заседания судья-докладчик по делу Александр Водянников изложил содержание конституционной жалобы и обоснование заявителя.

Судья-докладчик сообщил, что Андрейчук Т. В. обратился в Конституционный Суд Украины с ходатайством проверить на соответствие части второй статьи 130 Конституции Украины часть третью статьи 119 Кодекса законов о труде Украины.

Согласно оспариваемому предписанию Кодекса «за работниками, направленными для прохождения базовой военной службы, призванными на военную службу по призыву лиц офицерского состава, военную службу по призыву во время мобилизации, на особый период, военную службу по призыву лиц из числа резервистов в особый период или принятыми на военную службу по контракту […] во время действия особого периода на срок до его окончания или до дня фактического увольнения сохраняются место работы и должность на предприятии, в учреждении, организации […]. Таким работникам осуществляется выплата денежного обеспечения за счет средств Государственного бюджета Украины в соответствии с Законом Украины «О социальном и правовом защите военнослужащих и членов их семей».

Из содержания конституционной жалобы и приложенных к ней материалов следует, что Андрейчук Т. В. находится на должности судьи Оболонского районного суда города Киева. С марта 2022 года по март 2025 года он находился на военной службе. На период ее прохождения был освобожден от работы приказом этого суда «с сохранением места работы (должности) и среднего заработка».

В июле 2022 года в часть третью статьи 119 Кодекса были внесены изменения, а именно слова «сохраняются место работы, должность и средний заработок» заменены словами «сохраняются место работы и должность». В связи с этим выплата судейского вознаграждения Андрейчуку Т. В., как мобилизованному в ряды Вооруженных Сил Украины, с июля 2022 года была прекращена.

Не соглашаясь с этим, он обратился в суд с административным иском к Государственной судебной администрации Украины в городе Киеве, в котором, в частности, просил начислить и выплатить ему средний заработок за двухмесячный период 2022 года с учетом размера и надбавок судейского вознаграждения, определенных статьей 135 Закона Украины «О судоустройстве и статусе судей».

Киевский окружной административный суд иск удовлетворил. В то же время Шестой апелляционный административный суд решение суда первой инстанции отменил и принял новое судебное решение, которым отказал заявителю в удовлетворении иска. Верховный Суд отказал заявителю в открытии кассационного производства.

Андрейчук Т. В. считает, что вследствие внесения изменений в часть третью статьи 119 Кодекса, согласно которым положения о сохранении мобилизованным работникам среднего заработка были исключены, произошло сужение содержания и объема определенных Конституцией Украины и законом гарантий независимости судьи, в частности в части выплаты судейского вознаграждения.

Судья-докладчик сообщил, что в производстве Второго сената находится дело по конституционной жалобе Сивухина Г. С., в котором предметом конституционного контроля является тот же вопрос, поэтому инициировано обращение об объединении данных дел в одно конституционное производство.

Судья также сообщил, что были направлены письма-запросы Президенту Украины, Председателю Верховной Рады Украины, Премьер-министру Украины, министру юстиции Украины, Председателю Верховного Суда, специалистам научных учреждений по вопросам, затронутым в конституционной жалобе.

Суд исследовал материалы этого дела и перешел к закрытой части пленарного заседания.

