Совещательная группа экспертов 27 марта проведет собеседования с 6 кандидатами на должности судей КСУ
В пятницу, 27 марта, Совещательная группа экспертов планирует начать собеседования с кандидатами, которые участвуют в конкурсном отборе на две должности судей Конституционного Суда Украины по квоте назначения Верховной Радой Украины.
Начало первого собеседования ориентировочно в 09:00.
В частности, на этот день запланированы собеседования со следующими 6 кандидатами:
- Анна Анисимова, профессор кафедры Национального юридического университета имени Ярослава Мудрого
- Юрий Мельник, адвокат
- Захар Тропин, юрист
- Андрей Бойко, профессор кафедры Национального университета «Киево-Могилянская академия»
- Роман Голобутовский, судья Днепропетровского окружного административного суда
- Владислав Иващенко, адвокат
«Все собеседования будут транслироваться в прямом эфире, и все желающие могут наблюдать за ними онлайн на ресурсах ДГЭ и КСУ», — говорится в заявлении.
В ДГЭ напомнили, что эти собеседования являются частью этапа оценки соответствия кандидатов критерию высоких моральных качеств.
