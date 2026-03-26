Совещательная группа экспертов 27 марта проведет собеседования с 6 кандидатами на должности судей КСУ

15:49, 26 марта 2026
Все собеседования с кандидатами на должности судей КСУ будут транслироваться в прямом эфире, и все желающие смогут наблюдать за ними онлайн.
В пятницу, 27 марта, Совещательная группа экспертов планирует начать собеседования с кандидатами, которые участвуют в конкурсном отборе на две должности судей Конституционного Суда Украины по квоте назначения Верховной Радой Украины.

Начало первого собеседования ориентировочно в 09:00.

В частности, на этот день запланированы собеседования со следующими 6 кандидатами:

  1. Анна Анисимова, профессор кафедры Национального юридического университета имени Ярослава Мудрого
  2. Юрий Мельник, адвокат
  3. Захар Тропин, юрист
  4. Андрей Бойко, профессор кафедры Национального университета «Киево-Могилянская академия»
  5. Роман Голобутовский, судья Днепропетровского окружного административного суда
  6. Владислав Иващенко, адвокат

«Все собеседования будут транслироваться в прямом эфире, и все желающие могут наблюдать за ними онлайн на ресурсах ДГЭ и КСУ», — говорится в заявлении.

В ДГЭ напомнили, что эти собеседования являются частью этапа оценки соответствия кандидатов критерию высоких моральных качеств.

Читайте также

XX съезд судей Украины – онлайн-трансляция – день первый

Зарплаты от 17 тысяч и бронирование 80% сотрудников: отчет Службы судебной охраны за 2025 год

26 марта 2026 года Высший совет правосудия заслушал отчет о деятельности Службы судебной охраны.

Telegram хотят обязать раскрывать структуру собственности и источники финансирования

Народные депутаты предлагают изменить регулирование Telegram в Украине — от обязательного раскрытия структуры собственности до ограничений для государственного сектора.

Высший совет правосудия поставил на паузу вопрос отставки судьи Олега Сусского из-за приоритетной дисциплинарной жалобы

ВРП подчеркивает, что рассмотрение дисциплинарной жалобы на действия судьи важнее его заявления об отставке

Парламентарии предлагают внедрить в Украине семейное предпринимательство и признать его отдельной формой занятости

В парламенте считают, что семейное предпринимательство будет способствовать восстановлению и развитию экономического и человеческого потенциалов страны в послевоенный период.

Два приговора ВАКС: почему Высший совет правосудия оставил без рассмотрения заявление судьи Геннадия Молибоги

Высший совет правосудия отказался рассматривать заявление об отставке судьи Геннадия Молибоги.

