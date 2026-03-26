Совещательная группа экспертов 27 марта проведет собеседования с 6 кандидатами на должности судей КСУ

Все собеседования с кандидатами на должности судей КСУ будут транслироваться в прямом эфире, и все желающие смогут наблюдать за ними онлайн.

В пятницу, 27 марта, Совещательная группа экспертов планирует начать собеседования с кандидатами, которые участвуют в конкурсном отборе на две должности судей Конституционного Суда Украины по квоте назначения Верховной Радой Украины.

Начало первого собеседования ориентировочно в 09:00.

В частности, на этот день запланированы собеседования со следующими 6 кандидатами:

Анна Анисимова, профессор кафедры Национального юридического университета имени Ярослава Мудрого Юрий Мельник, адвокат Захар Тропин, юрист Андрей Бойко, профессор кафедры Национального университета «Киево-Могилянская академия» Роман Голобутовский, судья Днепропетровского окружного административного суда Владислав Иващенко, адвокат

«Все собеседования будут транслироваться в прямом эфире, и все желающие могут наблюдать за ними онлайн на ресурсах ДГЭ и КСУ», — говорится в заявлении.

В ДГЭ напомнили, что эти собеседования являются частью этапа оценки соответствия кандидатов критерию высоких моральных качеств.

