Дорадча група експертів 27 березня проведе співбесіди з 6 кандидатами на посади суддів КСУ

Всі співбесіди з кандидатами на посади суддів КСУ будуть транслюватися наживо і всі охочі можуть спостерігати за ними онлайн.

Слідкуйте за актуальними новинами у соцмережах SUD.UA

В п’ятницю, 27 березня, Дорадча група експертів планує розпочати співбесіди з кандидатами, які беруть участь в конкурсному відборі на дві посади суддів Конституційного Суду України за квотою призначення Верховною Радою України.

Початок першої співбесіди орієнтовно о 09:00.

Зокрема, на цей день заплановано співбесіди з такими 6-ма кандидатами:

Ганна Анісімова, професорка кафедри Національного юридичного університету імені Ярослава Мудрого Юрій Мельник, адвокат Захар Тропін, юрист Андрій Бойко, професор кафедри Національного університету «Києво-Могилянська академія» Роман Голобутовський, суддя Дніпропетровського окружного адміністративного суду Владислав Іващенко, адвокат

«Всі співбесіди будуть транслюватися наживо і всі охочі можуть спостерігати за ними онлайн на ресурсах ДГЕ та КСУ», - йдеться у заяві.

У ДГЕ нагадали, що ці співбесіди є частиною етапу оцінювання відповідності кандидатів критерію високих моральних якостей.

Підписуйтесь на наш Telegram-канал t.me/sudua та на Google Новини SUD.UA, а також на наш VIBER, сторінку у Facebook та в Instagram, щоб бути в курсі найважливіших подій.