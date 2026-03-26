Дорадча група експертів 27 березня проведе співбесіди з 6 кандидатами на посади суддів КСУ
В п’ятницю, 27 березня, Дорадча група експертів планує розпочати співбесіди з кандидатами, які беруть участь в конкурсному відборі на дві посади суддів Конституційного Суду України за квотою призначення Верховною Радою України.
Початок першої співбесіди орієнтовно о 09:00.
Зокрема, на цей день заплановано співбесіди з такими 6-ма кандидатами:
- Ганна Анісімова, професорка кафедри Національного юридичного університету імені Ярослава Мудрого
- Юрій Мельник, адвокат
- Захар Тропін, юрист
- Андрій Бойко, професор кафедри Національного університету «Києво-Могилянська академія»
- Роман Голобутовський, суддя Дніпропетровського окружного адміністративного суду
- Владислав Іващенко, адвокат
«Всі співбесіди будуть транслюватися наживо і всі охочі можуть спостерігати за ними онлайн на ресурсах ДГЕ та КСУ», - йдеться у заяві.
У ДГЕ нагадали, що ці співбесіди є частиною етапу оцінювання відповідності кандидатів критерію високих моральних якостей.
Підписуйтесь на наш Telegram-канал t.me/sudua та на Google Новини SUD.UA, а також на наш VIBER, сторінку у Facebook та в Instagram, щоб бути в курсі найважливіших подій.