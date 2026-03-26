Дорадча група експертів 27 березня проведе співбесіди з 6 кандидатами на посади суддів КСУ

15:49, 26 березня 2026
Всі співбесіди з кандидатами на посади суддів КСУ будуть транслюватися наживо і всі охочі можуть спостерігати за ними онлайн.
В п’ятницю, 27 березня, Дорадча група експертів планує розпочати співбесіди з кандидатами, які беруть участь в конкурсному відборі на дві посади суддів Конституційного Суду України за квотою призначення Верховною Радою України.

Початок першої співбесіди орієнтовно о 09:00.

Зокрема, на цей день заплановано співбесіди з такими 6-ма кандидатами:

  1. Ганна Анісімова, професорка кафедри Національного юридичного університету імені Ярослава Мудрого
  2. Юрій Мельник, адвокат
  3. Захар Тропін, юрист
  4. Андрій Бойко, професор кафедри Національного університету «Києво-Могилянська академія»
  5. Роман Голобутовський, суддя Дніпропетровського окружного адміністративного суду
  6. Владислав Іващенко, адвокат

«Всі співбесіди будуть транслюватися наживо і всі охочі можуть спостерігати за ними онлайн на ресурсах ДГЕ та КСУ», - йдеться у заяві.

У ДГЕ нагадали, що ці співбесіди є частиною етапу оцінювання відповідності кандидатів критерію високих моральних якостей.

