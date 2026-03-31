Владимир Зеленский назначил шестерых судей
Президент Украины Владимир Зеленский подписал указы о назначении судей на должности в апелляционных и в одном из горрайонных судов. Соответствующие документы обнародованы на сайте Главы государства.
Указом №278/2026 на должность судьи Запорожского апелляционного суда назначен Роман Солодовников.
Указом №279/2026 судьей Черниговского апелляционного суда назначен Александр Гусач.
Указом №280/2026 на должность судьи Черниговского апелляционного суда назначен Дмитрий Сиволап.
Указом №281/2026 судьей Черниговского апелляционного суда назначен Сергей Мазур.
Указом №282/2026 на должность судьи Александрийского горрайонного суда Кировоградской области назначена Анастасия Ремезок.
Указом №283/2026 судьей Сумского апелляционного суда назначен Евгений Янголь.
