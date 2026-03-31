Владимир Зеленский назначил шестерых судей

07:56, 31 марта 2026
Владимир Зеленский подписал шесть указов о назначении судей.
Президент Украины Владимир Зеленский подписал указы о назначении судей на должности в апелляционных и в одном из горрайонных судов. Соответствующие документы обнародованы на сайте Главы государства.

Указом №278/2026 на должность судьи Запорожского апелляционного суда назначен Роман Солодовников.

Указом №279/2026 судьей Черниговского апелляционного суда назначен Александр Гусач.

Указом №280/2026 на должность судьи Черниговского апелляционного суда назначен Дмитрий Сиволап.

Указом №281/2026 судьей Черниговского апелляционного суда назначен Сергей Мазур.

Указом №282/2026 на должность судьи Александрийского горрайонного суда Кировоградской области назначена Анастасия Ремезок.

Указом №283/2026 судьей Сумского апелляционного суда назначен Евгений Янголь.

судья Владимир Зеленский

Читайте также

XX съезд судей Украины – онлайн-трансляция – день первый

Лента новостей

Блоги
Публикации
Мужчин будут принимать на государственную службу только при наличии военной подготовки: что меняет закон

Принятое решение комплексно изменит подход к военной подготовке граждан, воинскому учёту и доступу к государственной службе.

Верховный Суд подтвердил право АРМА распоряжаться прибылью арестованных компаний

Верховный Суд подтвердил законность решений общих собраний, принятых по особой процедуре АРМА, заблокировав возможность обжалования со стороны собственников

Рабочая группа обсудила ключевые тезисы будущего законопроекта о деятельности риелторов

Единый государственный реестр специалистов и QR-коды для проверки статуса риелтора станут инструментами рынка недвижимости.

Отмена порога, налог при оплате и освобождение от НДС посылок до 45 евро: Кабмин одобрил реформу

Кабмин одобрил законопроект, который предусматривает перенос НДС на этап оплаты, отмену порога для налогообложения посылок и освобождение от НДС некоммерческих отправлений до 45 евро.

Заявление о преступлении может быть официальным документом, если выступает предметом преступления — позиция ВС

Верховный Суд указал, что заявление о преступлении может признаваться официальным документом в уголовно-правовом значении, если оно выступает предметом преступления, а не только процессуальным основанием для начала расследования.

