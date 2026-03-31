Владимир Корбут возглавил Бердичевский горрайонный суд Житомирской области
20:14, 31 марта 2026
В суде провели собрание, на котором определили нового руководителя.
В Бердичевском горрайонном суде Житомирской области избрали нового председателя. Им стал судья Владимир Корбут.
Решение приняли на собрании судей путем тайного голосования.
В соответствии с законом «О судоустройстве и статусе судей», председателя суда избирают сроком на три года.
Ранее мы писали, что избран председатель Черкасского окружного админсуда.
