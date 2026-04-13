Судья Владимир Кочко избран председателем Овидиопольского райсуда Одесской области
13:37, 13 апреля 2026
Председателем Овидиопольского районного суда Одесской области по результатам тайного голосования избран Владимир Кочко.
На днях состоялось собрание судей Овидиопольского районного суда Одесской области, в ходе которого рассмотрели вопрос избрания председателя суда. Об этом сообщили в ТУ ГСА в Одесской области.
По результатам тайного голосования большинством голосов судей на должность председателя суда избран судья Владимир Кочко. Он будет исполнять обязанности с 14 апреля 2026 года по 13 апреля 2029 года включительно.
