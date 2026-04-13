Судья Владимир Кочко избран председателем Овидиопольского райсуда Одесской области

Председателем Овидиопольского районного суда Одесской области по результатам тайного голосования избран Владимир Кочко.

Следите за актуальными новостями в соцсетях SUD.UA

На днях состоялось собрание судей Овидиопольского районного суда Одесской области, в ходе которого рассмотрели вопрос избрания председателя суда. Об этом сообщили в ТУ ГСА в Одесской области.

По результатам тайного голосования большинством голосов судей на должность председателя суда избран судья Владимир Кочко. Он будет исполнять обязанности с 14 апреля 2026 года по 13 апреля 2029 года включительно.

Подписывайтесь на наш Тelegram-канал t.me/sudua и на Google Новости SUD.UA, а также на наш VIBER и WhatsApp, страницу в Facebook и в Instagram, чтобы быть в курсе самых важных событий.