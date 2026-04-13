Суддя Володимир Кочко обраний головою Овідіопольського райсуду Одеської області
13:37, 13 квітня 2026
Головою Овідіопольського районного суду Одеської області за результатами таємного голосування обрано Володимира Кочко.
Днями відбулися збори суддів Овідіопольського районного суду Одеської області, під час яких розглянули питання обрання голови суду. Про це повідомили у ТУ ДСА в Одеській області.
За результатами таємного голосування більшістю голосів суддів на посаду голови суду обрано суддю Володимира Кочко. Він виконуватиме обов’язки з 14 квітня 2026 року до 13 квітня 2029 року включно.
