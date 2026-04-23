Высший совет правосудия уволил трёх судей в отставку
10:59, 23 апреля 2026
ВСП принял решение уволить судей в связи с подачей заявлений об отставке.
Высший совет правосудия рассмотрел материалы об увольнении судей с должностей в связи с подачей заявлений об отставке.
Таким образом, в отставку уволены:
Грошева Елена Юрьевна — с должности судьи Харьковского апелляционного суда;
Иванов Эдуард Анатольевич — с должности судьи Одесского окружного административного суда;
Ткаченко Людмила Яковлевна — с должности судьи Кропивницкого апелляционного суда.
