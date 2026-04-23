Вища рада правосуддя звільнила трьох суддів у відставку

ВРП вирішила звільнити суддів у зв’язку з поданням заяв про відставку.

Вища рада правосуддя розглянула матеріали щодо звільнення суддів з посад у зв’язку з поданням заяв про відставку.

Таким чином, у відставку звільнено:

Грошеву Олену Юріївну — з посади судді Харківського апеляційного суду;

Іванова Едуарда Анатолійовича — з посади судді Одеського окружного адміністративного суду;

Ткаченко Людмилу Яківну — з посади судді Кропивницького апеляційного суду.

