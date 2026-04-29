Заключенного превратили в «низшую касту» и заставляли выполнять унизительную работу — ЕСПЧ указал на роль государства в этом деле

Решение имеет важное значение для Украины, поскольку формирует стандарт активной защиты прав человека в местах несвободы.

В деле Petrov v. Republic of Moldova Европейский суд по правам человека рассматривал ситуацию заключенного, который в тюрьме оказался в так называемой «низшей касте» («парии»).

Из-за этого он: подвергался унижениям, был вынужден выполнять тяжелую и унизительную работу и подвергался социальной сегрегации.

И главное — администрация об этом знала, но ничего не сделала.

В результате ЕСПЧ установил, что государство не обеспечило надлежащей защиты заявителя от унизительного обращения, дискриминации и принудительного труда, несмотря на очевидность и известность этих рисков для органов власти».

Решение Европейского суда по правам человека по делу «Petrov v. Republic of Moldova» (№001-248848) касается применения статьи 3 Конвенции в материальном аспекте, а также статьи 14 Конвенции в сочетании со статьей 3 относительно запрета дискриминации, связанной со статусом лица, и статьи 4 § 2 Конвенции в части запрета принудительного труда. Суд исследует позитивные обязательства государства по защите лица, находящегося в уязвимом положении в условиях неформальной иерархии среди заключенных, а также обязанность обеспечить равную защиту прав в местах лишения свободы.

Факты дела

Заявитель отбывал наказание в местах лишения свободы в Республике Молдова, где существовала устойчивая неформальная иерархия среди заключенных. В рамках этой иерархии заявитель был отнесен к категории так называемых «париев», что определяло его более низкий статус среди других заключенных. В связи с этим заявитель подвергался систематическому унизительному обращению со стороны других заключенных, в частности был изолирован от доступа к базовым ресурсам, вынужден выполнять унизительные и тяжелые работы, а также подвергался социальной сегрегации.

По утверждению заявителя, такие условия содержания были известны администрации учреждения исполнения наказаний, однако эффективные меры для его защиты приняты не были. В то же время выполнение заявителем определенных работ происходило с молчаливого согласия или при участии администрации.

Заявитель жаловался, что государство не обеспечило надлежащей защиты от жестокого и унижающего достоинство обращения, а также допустило дискриминационное отношение и принудительный труд в связи с его положением в неформальной иерархии среди заключенных.

«6. Система «каст», которая существует в тюрьмах Республики Молдова, связана с неформальной иерархией среди заключенных и является наследием советского периода, сохранившимся после обретения независимости Республикой Молдова (см. раздел 1.3 исследования, упомянутого в пункте 34 ниже). Подобные системы также описаны в решениях ЕСПЧ по делам «S.P. и другие против России» (№36463/11 и другие, §§ 5 – 10, 2 мая 2023 года) и «D против Латвии» (№76680/17, § 6, 11 января 2024 года). Они основаны как минимум на трех «кастах»: группе на вершине неформальной иерархии, средней касте, к которой принадлежит большинство заключенных, и низшей «касте», так называемых «париев».

Оценка Суда

47. Суд напоминает, что статья 3 Конвенции запрещает бесчеловечное или унижающее достоинство обращение, и этот запрет имеет абсолютный характер. Государство обязано обеспечить лицам, находящимся под его контролем, условия, совместимые с уважением человеческого достоинства.

48. Суд также подчеркивает, что лица, лишенные свободы, находятся в уязвимом положении, а потому на государство возлагается позитивная обязанность защищать их не только от действий государственных агентов, но и от жестокого обращения со стороны других заключенных.

49. В данном деле Суд установил, что заявитель был отнесен к категории так называемых «париев» в рамках неформальной иерархии среди заключенных, что обусловливало его изолированное положение, ограничение доступа к базовым ресурсам и принуждение к выполнению унизительных работ.

50. Суд отмечает, что такая практика имела системный характер и была хорошо известна администрации пенитенциарных учреждений, а следовательно, органы власти не могли не осознавать риски, которым подвергался заявитель.

51. Несмотря на это государство не приняло надлежащих и достаточных мер для предотвращения жестокого обращения и защиты заявителя от дискриминационных практик в рамках неформальной иерархии.

52. Суд приходит к выводу, что совокупность условий содержания заявителя выходила за пределы неизбежных страданий, связанных с лишением свободы, и представляла собой унижающее достоинство обращение.

Соответственно, имело место нарушение статьи 3 Конвенции в ее материальном аспекте.

54. Что касается статьи 14 Конвенции в сочетании со статьей 3, Суд напоминает, что дискриминация имеет место тогда, когда лица в аналогичной ситуации подвергаются различному обращению без объективного и разумного обоснования.

55. Суд подчеркивает, что понятие «иная ситуация» охватывает также социальный статус лица, в частности его положение в неформальной иерархии среди заключенных.

56. В данном деле заявитель подвергался худшему обращению именно из-за его принадлежности к категории «париев», что проявлялось в сегрегации, ограничении доступа к ресурсам и возложении на него унизительных обязанностей.

57. Суд отмечает, что государство было осведомлено о дискриминационном характере этой системы, однако не приняло эффективных мер для ее устранения.

58. При таких обстоятельствах различие в обращении с заявителем не имело объективного и разумного обоснования.

59. Соответственно, имело место нарушение статьи 14 Конвенции в сочетании со статьей 3.

60. Что касается статьи 4 § 2 Конвенции, Суд напоминает, что запрещается принудительный или обязательный труд, за исключением работы, которая является обычной составляющей режима содержания под стражей.

61. Суд установил, что работы, которые выполнял заявитель, не были частью обычных обязанностей заключенного, а были навязаны ему другими заключенными в связи с его статусом, при молчаливом согласии администрации.

62. Эти работы сопровождались элементами физического и психологического принуждения и не могут считаться допустимыми в понимании Конвенции.

63. Суд приходит к выводу, что государство не выполнило своего позитивного обязательства по защите заявителя от принудительного труда.

64. Соответственно, имело место нарушение статьи 4 § 2 Конвенции.

65. Таким образом, Суд установил, что государство не обеспечило надлежащей защиты заявителя от унизительного обращения, дискриминации и принудительного труда, несмотря на очевидность и известность этих рисков для органов власти».

Выводы

Как подчеркнули в Комитете НААУ по вопросам трудового права, решение Европейского суда по правам человека имеет важное значение для Украины в контексте обеспечения прав лиц, лишенных свободы, в частности относительно обязанности государства противодействовать неформальным иерархиям в местах несвободы.

«Суд четко подтвердил, что государство несет ответственность не только за действия своих органов, но и за ситуации, когда жестокое или унижающее достоинство обращение осуществляется другими заключенными, если органы власти знали или должны были знать о таких рисках и не приняли надлежащих мер. Для Украины это означает необходимость системного контроля за условиями содержания и реальным положением заключенных, а не только формального соблюдения стандартов.

Решение также является важным в части применения статьи 14 Конвенции, поскольку Суд признал, что дискриминация может основываться на «ином признаке», в частности на неформальном статусе лица. Это расширяет подходы к пониманию дискриминации в украинской практике и может применяться к случаям скрытых или институциональных форм неравного обращения.

Отдельное значение имеет подход Суда к принудительному труду. Суд подтвердил, что работы, которые не являются частью законного режима отбывания наказания и сопровождаются принуждением, представляют собой нарушение Конвенции. Для Украины это означает необходимость четкого разграничения между допустимым трудом заключенных и принудительным трудом, возникающим вследствие неформальных практик.

Кроме того, Суд обратил внимание на системный характер проблемы неформальных иерархий в пенитенциарных учреждениях. Это означает, что государства должны принимать не только индивидуальные, но и общие меры», — указали в НААУ.

Таким образом, решение формирует для Украины четкий стандарт: формальное отсутствие нарушений является недостаточным — государство обязано активно выявлять и устранять системные практики, которые приводят к унизительному обращению, дискриминации и принудительному труду в местах несвободы.

