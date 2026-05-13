Конкурс в Харьковский апелляционный суд: ВККС огласила результаты собеседований с четырьмя кандидатами

Всего заявления на участие в конкурсе в Харьковский апелляционный суд подали 62 кандидата.

Фото: ВККС

Высшая квалификационная комиссия судей в составе коллегии провела собеседования и определила результаты квалификационного оценивания четырех кандидатов на должности судей в Харьковском апелляционном суде.

По результатам квалификационного оценивания Комиссией приняты следующие решения:

Сенаторов Никита Валерийович — отложено рассмотрение вопроса на 29 мая 2026 года;

Скотарь Роман Евгеньевич — 692,65 балла (подтвердил способность осуществлять правосудие в апелляционном общем суде);

Поликанов Андрей Николаевич — объявлен перерыв в рассмотрении вопроса;

Журавель Елена Александровна — 723,7 (подтвердила способность осуществлять правосудие в апелляционном общем суде).

Известно, что 62 кандидата подали заявления об участии в конкурсе на 47 вакантных должностей судей в Харьковском апелляционном суде.

Всего проведены собеседования с 21 кандидатом: 15 кандидатов подтвердили способность осуществлять правосудие, с 6 кандидатами собеседование состоится в пленарном составе Комиссии. В отношении 1 кандидата остановлено проведение квалификационного оценивания.

