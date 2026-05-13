Конкурс до Харківського апеляційного суду: ВККС оголосила результати співбесід із чотирма кандидатами
Вища кваліфікаційна комісія суддів у складі колегії провела співбесіди та визначила результати кваліфікаційного оцінювання чотирьох кандидатів на посади суддів в Харківському апеляційному суді.
За результатами кваліфікаційного оцінювання Комісією ухвалено такі рішення:
Сенаторов Микита Валерійович - відкладено розгляд питання на 29 травня 2026 року;
Скотар Роман Євгенович - 692,65 бала (підтвердив здатність здійснювати правосуддя в апеляційному загальному суді);
Поліканов Андрій Миколайович - оголошено перерву в розгляді питання;
Журавель Олена Олександрівна - 723,7 (підтвердила здатність здійснювати правосуддя в апеляційному загальному суді).
Відомо, що 62 кандидати подали заяви про участь у конкурсі на 47 вакантних посад суддів у Харківському апеляційному суді.
Загалом проведено співбесіди з 21 кандидатами: 15 кандидатів підтвердили здатність здійснювати правосуддя, з 6 кандидатами співбесіда відбудеться у пленарному складі Комісії. Щодо 1 кандидата зупинено проведення кваліфікаційного оцінювання.
Підписуйтесь на наш Telegram-канал t.me/sudua та на Google Новини SUD.UA, а також на наш VIBER та WhatsApp, сторінку у Facebook та в Instagram, щоб бути в курсі найважливіших подій.