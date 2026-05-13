Конкурс до Харківського апеляційного суду: ВККС оголосила результати співбесід із чотирма кандидатами

12:23, 13 травня 2026
Загалом заяви на участь у конкурсі до Харківського апеляційного суду подали 62 кандидати.
Вища кваліфікаційна комісія суддів у складі колегії провела співбесіди та визначила результати кваліфікаційного оцінювання чотирьох кандидатів на посади суддів в Харківському апеляційному суді.

За результатами кваліфікаційного оцінювання Комісією ухвалено такі рішення:

Сенаторов Микита Валерійович - відкладено розгляд питання на 29 травня 2026 року;

Скотар Роман Євгенович - 692,65 бала (підтвердив здатність здійснювати правосуддя в апеляційному загальному суді);

Поліканов Андрій Миколайович - оголошено перерву в розгляді питання;

Журавель Олена Олександрівна - 723,7 (підтвердила здатність здійснювати правосуддя в апеляційному загальному суді).

Відомо, що 62 кандидати подали заяви про участь у конкурсі на 47 вакантних посад суддів у Харківському апеляційному суді.

Загалом проведено співбесіди з 21 кандидатами: 15 кандидатів підтвердили здатність здійснювати правосуддя, з 6 кандидатами співбесіда відбудеться у пленарному складі Комісії. Щодо 1 кандидата зупинено проведення кваліфікаційного оцінювання.

