Конкурс в Днепровский апелляционный суд: двое кандидатов подтвердили способность осуществлять правосудие

ВККС отметила, что 43 кандидата подали заявления об участии в конкурсе на 23 вакантные должности судей в Днепровском апелляционном суде.

На заседании Высшей квалификационной комиссии судей Украины в составе коллегии проводились собеседования и определялись результаты квалификационного оценивания пяти кандидатов на должности судей в Днепровском апелляционном суде.

По результатам квалификационного оценивания 14 мая Комиссией приняты следующие решения:

Руденко Виктория Васильевна — 683,78 — Внести на рассмотрение Комиссии в пленарном составе вопрос о подтверждении способности осуществлять правосудие

Дмитриева Мария Михайловна — 721,13 — Подтвердила способность осуществлять правосудие в апелляционном общем суде

Батуев Александр Валерьевич — 690,9 — Внести на рассмотрение Комиссии в пленарном составе вопрос о подтверждении способности осуществлять правосудие

Шофаренко Юрий Федорович — Рассмотрение вопроса отложено

Мартышева Татьяна Александровна — 732,11 — Подтвердила способность осуществлять правосудие в апелляционном общем суде

Всего в Днепровском апелляционном суде проведены собеседования с 10 кандидатами: 7 кандидатов подтвердили способность осуществлять правосудие, 3 кандидатов ожидают собеседования в пленарном составе Комиссии. Прекратили участие 2 кандидата.

