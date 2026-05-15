Конкурс до Дніпровського апеляційного суду: двоє кандидатів підтвердили здатність здійснювати правосуддя

13:36, 15 травня 2026
ВККС зазначила, що 43 кандидати подали заяви про участь у конкурсі на 23 вакантних посад суддів у Дніпровському апеляційному суді.
В засіданні Вищої кваліфікаційної комісії суддів України у складі колегії проводились співбесіди та визначались результати кваліфікаційного оцінювання п’ятьох кандидатів на посади суддів у Дніпровському апеляційному суді. 

За результатами кваліфікаційного оцінювання 14 травня Комісією ухвалено такі рішення:

Руденко Вікторія Василівна - 683,78 - Внести на розгляд Комісії у пленарному складі питання про підтвердження здатності здійснювати правосуддя

Дмитрієва Марія Михайлівна - 721,13 - Підтвердила здатність здійснювати правосуддя в апеляційному загальному суді

Батуєв Олександр Валерійович - 690,9 - Внести на розгляд Комісії у пленарному складі питання про підтвердження здатності здійснювати правосуддя

Шофаренко Юрій Федорович - Відкладено розгляд питання

Мартишева Тетяна Олександрівна - 732,11 - Підтвердила здатність здійснювати правосуддя в апеляційному загальному суді

ВККС нагадала, що 43 кандидати подали заяви про участь у конкурсі на 23 вакантних посад суддів у Дніпровському апеляційному суді.

Загалом у Дніпровському апеляційному суді проведено співбесіди з 10 кандидатами: 7 кандидатів підтвердили здатність здійснювати правосуддя, на 3 кандидатів очікує співбесіда у пленарному складі Комісії. Припинили участь 2 кандидатів.

