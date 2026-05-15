Судья Шестого апелляционного админсуда Игорь Штульман не соответствует занимаемой должности — ВККС

ВККС решила внести в Высший совет правосудия представление с рекомендацией об увольнении судьи с занимаемой должности.

На заседании коллегии Высшей квалификационной комиссии судей Украины определялись результаты квалификационного оценивания двух судей местных судов на соответствие занимаемой должности.

По результатам квалификационного оценивания 14 мая Комиссией приняты следующие решения:

Петренко Наталия Алексеевна — Святошинский районный суд города Киева — Объявлен перерыв в рассмотрении вопроса

Штульман Игорь Владимирович — Шестой апелляционный административный суд — Определить, что судья не сдал экзамен в рамках процедуры квалификационного оценивания на соответствие занимаемой должности. Отказать судье в допуске ко второму этапу квалификационного оценивания на соответствие занимаемой должности «Исследование досье и проведение собеседования». Признать судью не соответствующим занимаемой должности. Внести в Высший совет правосудия представление с рекомендацией об увольнении судьи с занимаемой должности.

