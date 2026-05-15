Суддя Шостого апеляційного адмінсуду Ігор Штульман не відповідає займаній посаді — ВККС

ВККС вирішила внести до Вищої ради правосуддя подання з рекомендацією про звільнення судді із займаної посади.

Слідкуйте за актуальними новинами у соцмережах SUD.UA

В засіданні колегії Вищої кваліфікаційної комісії суддів України визначалися результати кваліфікаційного оцінювання двох суддів місцевих судів на відповідність займаній посаді.

За результатами кваліфікаційного оцінювання 14 травня Комісією ухвалено такі рішення:

Петренко Наталія Олексіївна - Святошинський районний суд міста Києва - Оголошено перерву в розгляді питання

Штульман Ігор Володимирович - Шостий апеляційний адміністративний суд - Визначити, що суддя не склав іспит в межах процедури кваліфікаційного оцінювання на відповідність займаній посаді. Відмовити судді в допуску до другого етапу кваліфікаційного оцінювання на відповідність займаній посаді «Дослідження досьє та проведення співбесіди». Визнати суддю таким, що не відповідає займаній посаді. Внести до Вищої ради правосуддя подання з рекомендацією про звільнення судді із займаної посади.

Підписуйтесь на наш Telegram-канал t.me/sudua та на Google Новини SUD.UA, а також на наш VIBER та WhatsApp, сторінку у Facebook та в Instagram, щоб бути в курсі найважливіших подій.