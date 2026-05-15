  1. Суд инфо

ВККС рассмотрит вопрос о командировании судей в Бердичевский горрайонный суд Житомирской области

20:52, 15 мая 2026
telegram sharing button
facebook sharing button
viber sharing button
twitter sharing button
whatsapp sharing button
Судья, изъявивший намерение быть командированным в другой суд, должен подать в Комиссию согласие, к которому добавить свои документы.
ВККС рассмотрит вопрос о командировании судей в Бердичевский горрайонный суд Житомирской области
Следите за актуальными новостями в соцсетях SUD.UA

Высшая квалификационная комиссия судей назначила к рассмотрению вопрос о внесении представления о командировании (временном переводе) для осуществления правосудия в Бердичевский горрайонный суд Житомирской области 1 судьи. 

Только актуальное: читайте SUD.UA в Telegram

Рассмотрение вопроса состоится 3 июня в 10:00 в помещении Высшей квалификационной комиссии судей Украины (г. Киев, ул. Генерала Шаповала, 9).

Судья, который изъявил намерение быть командированным в другой суд того же уровня и специализации, должен подать в Комиссию согласие в соответствии с установленной формой, к которому добавить:

справку согласно установленной форме;

другие документы, которые, по мнению судьи, могут быть учтены при принятии решения (при наличии). 

Срок подачи документов — 7 дней со дня обнародования этого объявления.

Форма подачи документов — бумажная и/или электронная.

Документы можно подать лично или отправить по почте (в том числе электронной).

Документы принимаются по адресу Высшей квалификационной комиссии судей Украины:

почтовый адрес: 03110, г. Киев, ул. Генерала Шаповала, 9;

электронный адрес: [email protected].

Подписывайтесь на наш Тelegram-канал t.me/sudua и на Google Новости SUD.UA, а также на наш VIBER, страницу в Facebook и в Instagram, чтобы быть в курсе самых важных событий.

суд судья ВККС

Читайте также

Выступление Генерального прокурора Руслана Кравченко на Ministerial Dialogue Group

Лента новостей

Блоги

Публикации

Фактического проживания отца с ребенком больше не достаточно: позиция Верховного Суда по отсрочке

Статус отца, который самостоятельно воспитывает ребенка, требует полного прекращения родительской правосубъектности матери, а не просто справок из школы или больницы.

На грани возможностей: анализ нагрузки на суды Украины в 2026 году

Более 800 тысяч дел в общих судах и критический дефицит кадров в апелляциях — таковы реалии украинской Фемиды в начале 2026 года.

Пленум ВС не достиг согласия по распределению апелляционных жалоб в ВП ВС: рассмотрение заключения отложено

Из-за дискуссии о специализации рассмотрение заключения отложено.

ВС объяснил, почему наличие алиментов на другого ребёнка не уменьшает автоматически размер новых алиментов

ВС подтвердил, что алименты могут взыскиваться в размере 1/4 дохода на каждого ребёнка отдельно, а обязанность их уплаты возникает со дня подачи иска, даже если отцовство ещё не было установлено судом.

Новый Гражданский кодекс обещает недра народу, но контроль за ними передает государству

Является ли украинский народ реальным собственником недр или только формальным субъектом права?

Контакты
О нас

© 2010-2026 «Судебно-юридическая газета». Все права защищены. Использование материалов сайта только при гиперссылке на «Судебно-юридическую газету» не ниже первого абзаца. Перепечатка, копирование или воспроизведение содержательных частей авторских материалов «Судебно-юридической газеты» без ссылки на SUD.UA в любом виде строго запрещена. Идентификатор медиа – R40-02154.

Судебно-юридическая газета

Адрес редакции: 01001, г. Киев, бульвар Тараса Шевченко, 1
Тел.: (044) 235-91-41
E-mail для связи с редакцией: [email protected]
Прием пресс-релизов и предложений по рекламе: [email protected]