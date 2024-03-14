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В результате незаконного сжигания растительности наступает не только уголовная или административная ответственность, но и имущественная, — суд

19:42, 14 марта 2024
Суд обязал женщину возместить ущерб, причиненный в результате сожжения сухой растительности, в результате чего пламя распространилось к угодьям Национального природного парка.
В результате незаконного сжигания растительности наступает не только уголовная или административная ответственность, но и имущественная, — суд
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Вижницкий районный суд Черновицкой области удовлетворил иск прокурора и обязал жительницу с. Виженка, обвиняемой в уничтожении почти полутора гектаров лесной подстилки и повреждении до прекращения роста 158 деревьев разных пород в Национальном природном парке «Вижницкий», возместить нанесенный ущерб. Сумма ущерба составляет более 700 тысяч грн.

На днях Черновицкий апелляционный суд оставил решение предыдущего суда без изменений, сообщает пресс-служба суда.

По информации Черновицкого апелляционного суда, в конце марта 2022 ответчица решила самовольно сжечь сухую растительность в своем домохозяйстве. Но, совершая поджог, женщина не учла ни сложности погодных условий, ни того, что ее территория граничит с лесным массивом. Поскольку в тот день на улице был сильный боковой ветер, пламя быстро распространилось на соседнюю территорию, относящуюся к угодьям Национального природного парка «Вижницкий».

В результате пожара были уничтожены или повреждены лесные культуры, естественный подрост и самосев, сеянцы и саженцы на площади 1,49 га.

Согласно решению суда, общая сумма ущерба, причиненного уничтожением и повреждением лесных массивов, которую ответчица обязана уплатить в пользу государства (в лице Вижницкого городского совета Вижницкого района Черновицкой области), составляет 711 150,50 грн.

Следует отметить, что кроме гражданской, ответчица также привлечена к уголовной ответственности по части 2 статьи 245 (Уничтожение или повреждение объектов растительного мира) Уголовного кодекса Украины.

Ранее в отношении нее Вижницкий районный суд Черновицкой области вынес приговор, вступивший в законную силу. За уничтожение и повреждение объектов растительного мира, повлекшее тяжкие последствия, суд назначил ей наказание в виде 5 лет лишения свободы с 1-летним испытательным сроком.

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